TotalEnergies ne prévoit pas de pénurie de gaz en Europe cet hiver

Salon et conférence internationaux du pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC) à Abu Dhabi

‌L'Europe ne connaîtra pas ​de pénurie de gaz cet hiver mais devra ​payer plus cher pour garantir ​un approvisionnement ⁠suffisant, a expliqué lundi ‌Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

"L'idée d'une ​pénurie ‌de gaz est erronée", ⁠a-t-il déclaré lors d'une présentation du rapport annuel ⁠de ‌TotalEnergies sur les scénarios ⁠d’évolution du système ‌énergétique mondial, ⁠ajoutant que l'Europe ne prenait ⁠conscience ‌de ses besoins en ​stockage ‌de gaz qu'après que les marchés eurent ​misé sur la fin de ⁠la guerre en Iran dès l'été.

(Dominique Patton et Dimitri Rhodes, rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)