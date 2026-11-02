Des résultats sous les objectifs, et non certifiés, pour 2CRSi

serveurte (Crédits: Pexels - Panumas Nikhomkhai)

L'action 2CRSI ne peut toujours pas coter aujourd'hui. En préouverture, elle était donnée à -32%. 2CRSi a dévoilé des résultats certes en progression pour son exercice écoulé, mais néanmoins inférieurs aux objectifs affichés en mars dernier, et surtout le commissaire aux comptes a fait état de son impossibilité de certifier les comptes.

Le fournisseur de serveurs informatiques haute performance a dévoilé un résultat net part du groupe multiplié par huit, à 17,0 MEUR, au titre de l'exercice 2025-2026, ainsi qu'un EBITDA multiplié par 6,1, à 34,2 MEUR, représentant une marge de 8,8% ( 6,3 points).

Le chiffre d'affaires annuel a grimpé de 75%, à 386,5 MEUR, une croissance principalement portée par le succès commercial de la gamme Godi 1,8 et par une demande structurellement forte en infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle et au calcul haute performance.

Ce chiffre d'affaires annuel s'avère néanmoins inférieur aux 416,2 MEUR publiés le 23 juillet, à la suite d'un avis juridique portant sur certaines opérations réalisées par sa filiale aux Etats-Unis, dont les conclusions ont conduit à l'annulation d'une partie du chiffre d'affaires.

"Face aux allégations de Grizzly Research, nous avons fait le choix de la transparence en confiant à un cabinet indépendant une mission d'investigation, dont nous tirons les enseignements pour renforcer nos processus internes, notamment en matière de contrôle et de conformité", rappelait le PDG, Alain Wilmouth.

Des résultats inférieurs aux objectifs de mars...

Du fait de cette annulation de chiffre d'affaires, sans impact sur sa trésorerie, 2CRSi n'a pas atteint son objectif de plus de 400 MEUR de chiffre d'affaires annoncé en mars 2026 et a affiché un EBITDA inférieur de 1,8 MEUR à l'objectif alors annoncé.

Le groupe fait de l'amélioration de ses marges opérationnelles sa priorité stratégique pour le nouvel exercice, avec pour principal levier la montée en puissance des services et des solutions à forte valeur ajoutée, en s'appuyant notamment sur le projet AETHER Infrastructures.

Malgré les incertitudes qui pèsent sur le marché des serveurs et de l'IA, ainsi que les très fortes tensions sur l'approvisionnement en composants, 2CRSi confirme viser un chiffre d'affaires de 1 MdEUR pour l'exercice 2026-2027. Cette ambition n'intègre aucun chiffre d'affaires au titre du contrat-cadre de 610 MUSD.

...et non certifiés par le commissaire aux comptes

"Au-delà des chiffres, le commissaire aux comptes (EY depuis cet exercice) a constaté une impossibilité de certifier les comptes, ce qui devrait peser sur le cours", souligne un analyste d'Invest Securities, qui réagit ce matin à cette publication.

"Le commissaire aux comptes relève des insuffisances du dispositif de contrôle interne concernant les transactions, un manque d'éléments permettant de justifier 15 MEUR de chiffre d'affaires et des incertitudes liées à des procédures américaines en cours dans le cadre desquelles la filiale américaine a été sollicitée", précise-t-il.