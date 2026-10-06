Selon des dirigeants, le monde a presque épuisé ses réserves de pétrole de sécurité

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* Il reste moins de 6 milliards de barils de stocks commerciaux

* Les stocks de brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis sont à leur plus bas niveau depuis octobre 1982

* L'AIE s'apprête à mettre sur le marché 100 millions de barils de brut et de gazole

* M. Wirth, de Chevron, affirme que l'épuisement des réserves tampons a relevé le seuil plancher du prix du pétrole

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par Robert Harvey, Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

Les stocks de pétrole accessibles au marché mondial s’amenuisent, ont déclaré des dirigeants du secteur lors d’un forum organisé cette semaine à Londres, ce qui rend le marché plus fragile et exerce une pression à la hausse sur les prix.

Les gouvernements et les entreprises énergétiques ont puisé dans leurs stocks pour atténuer la pression sur un marché mondial du pétrole confronté cette année à des perturbations d’approvisionnement sans précédent, dues aux guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.

“Il reste aujourd’hui moins de 6 milliards de barils de stocks commerciaux, dont la grande majorité n’est pratiquement pas disponible, de sorte que le système est déjà sous tension”, a déclaré Amin Nasser, directeur général de la compagnie pétrolière nationale saoudienne Saudi Aramco 2222.SE , lors de l’Energy Intelligence Forum à Londres.

Plus d’un milliard de barils de pétrole ont été libérés, principalement à partir des stocks commerciaux terrestres, depuis le début de la crise au Moyen-Orient cette année; il s’agissait là du dernier levier majeur à notre disposition, a précisé M. Nasser.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’organisme de surveillance du pétrole occidental et coordinatrice des réserves stratégiques de pétrole, s’apprête à mettre sur le marché 100 millions de barils de brut et de diesel afin de contribuer à atténuer la flambée des prix du diesel, mais on ignore si une partie de ce total inclura des volumes issus de sa première mise sur le marché record de 400 millions de barils en mars, qui n’avaient pas encore atteint le marché.

“Cela a nécessité de longues négociations, mais c’est bien 100 millions”, a déclaré M. Nasser à propos de la décision de l’AIE. “Les stocks atteignent un niveau critique. Seuls 10 % ou moins sont disponibles, c’est pourquoi ils peinent à mobiliser 100 millions de barils.”

La demande mondiale de pétrole s’élève à environ 102 millions de barils par jour, selon l’AIE.

LA MARGE DE SÉCURITÉ DE L'OFFRE EST EFFRAYANTEMENT FAIBLE

La perte des réserves tampons du marché pétrolier a rendu ce dernier plus fragile, a déclaré mardi Mike Wirth, directeur général de Chevron CVX.N , ajoutant que cela avait fait remonter le seuil minimal des cours du pétrole.

Les turbulences sur le marché pétrolier se poursuivront au-delà de l’année prochaine, ont déclaré des dirigeants lors de la conférence de lundi, car il pourrait falloir des années pour reconstituer les stocks tout en répondant à la demande mondiale.

Tout le pétrole stocké n’est pas immédiatement utilisable en raison de facteurs opérationnels, tels que les dépôts au fond des réservoirs ou le pétrole stagnant dans les oléoducs, ainsi que de facteurs politiques, comme les réglementations gouvernementales imposant des niveaux minimaux de stocks d’urgence.

Il existe une forte demande pour constituer des stocks supplémentaires à travers le monde, a ajouté M. Nasser. Le directeur général de la Kuwait Petroleum Corporation, Cheikh Nawaf Al-Sabah, a déclaré que son entreprise avait pour objectif de développer ses capacités de stockage au niveau national et dans ses raffineries à l’étranger.

“Le monde dépend des exportations de pétrole par voie maritime en provenance du Moyen-Orient pour maintenir l’équilibre pendant l’hiver, car il n’y a plus de stocks à puiser en Occident”, a déclaré Russell Hardy, directeur général du négociant en matières premières Vitol .

Les stocks de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis sont à leur plus bas niveau depuis octobre 1982, selon les données du ministère de l’Énergie.

Les stocks de gaz naturel sont également épuisés, ce qui rend les prix vulnérables à des flambées. “Un hiver rigoureux pourrait provoquer un "bain de sang" sur le marché du gaz au premier trimestre 2027 si les stocks atteignent des niveaux minimaux”, a déclaré Tengku Muhammad Taufik, directeur général de Petronas.