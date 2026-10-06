Paramount Skydance finalise l'acquisition de Warner Bros Discovery, le nouveau groupe renommé Skydance

Le patron de Paramount Skydance David Ellison lors d'une conférence à Los Angeles le 9 octobre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Le groupe américain de cinéma et télévision Paramount Skydance a finalisé mardi l'acquisition de son concurrent Warner Bros Discovery (WBD), pour former une nouvelle entité rebaptisée Skydance qui ambitionne de rivaliser avec les géants du streaming.

L'absorption de WBD par Paramount Skydance pour 110 milliards de dollars entraîne la radiation des titres Warner Bros Discovery.

Sollicitée par l'AFP, la Bourse électronique Nasdaq a indiqué que les actions étaient déjà officiellement suspendues et seraient radiées mercredi.

Le groupe fusionné sera désormais coté sous le nom Skydance, avec l'abréviation SKYD. Dans un message interne consulté par l'AFP, les deux patrons de l'entité fusionnée, David Ellison et Ynon Kreiz, ont précisé que les studios Paramount et Warner Bros conserveraient leur nom.

C'est l'aboutissement d'une campagne entamée il y a treize mois environ avec une première offre de Paramount Skydance (PSKY).

Après une bataille avec la plateforme de vidéo à la demande Netflix et plusieurs revirements, PSKY a fini par l'emporter en février.

WBD apporte la plateforme de streaming HBO Max, le studio Warner Bros, les droits de franchises cinématographiques à succès comme Harry Potter et un portefeuille de chaînes, dont CNN et Discovery.

Paramount Skydance contrôle déjà le studio Paramount, la chaîne CBS, la plateforme de vidéo en ligne Paramount+ et les franchises cinématographiques "Transformers", "Mission: Impossible" ou "Star Trek".

Pour financer l'opération, Paramount Skydance prévoit de lever près de 52 milliards de dollars de dette, un montant colossal qui va s'ajouter à celle de Warner Bros Discovery, déjà importante (plus de 32 milliards de dollars).

Ce montage inquiète certains investisseurs, Paramount Skydance ne dégageant jusqu'ici qu'un faible flux de trésorerie par trimestre.

Une partie de l'industrie du cinéma et de la télévision craint que cette union n'engendre une casse sociale, Paramount Skydance tablant sur 6 milliards de dollars d'économies par an d'ici trois ans.

"Réunir deux entreprises va entraîner des changements", ont écrit mardi les deux co-directeurs généraux, "notamment des décisions difficiles qui vont affecter nos effectifs. Nous nous engageons à gérer ce processus de façon réfléchie et respectueuse."

Après avoir assigné PSKY en justice, les procureurs de douze Etats américains ont obtenu que l'entreprise s'engage à augmenter ses dépenses de production de 300 millions de dollars par an.

"Ça va être une super entreprise", a réagi mardi Donald Trump. "Ce sont des gens formidables."

Parmi les mesures acceptées par Paramount Skydance pour mettre fin au contentieux avec les Etats américains, la création d'un conseil sur l'indépendance éditoriale qui va "guider les principes journalistiques" des chaînes d'information du groupe, notamment CNN, objet d'attaques répétées par le président américain.

Plusieurs observateurs redoutent une réorientation éditoriale de CNN sous l'ère David Ellison, dont le père, Larry, est proche de Donald Trump.

Lundi, Paramount Skydance a annoncé que le patron actuel de CNN, Mark Thompson, resterait à son poste après la finalisation du rachat.

Lors d'une intervention pour les équipes de l'entreprise, mardi, David Ellison a indiqué soutenir l'action en justice de CNN contre la décision de l'administration Trump de lui refuser l'accès à la Maison Blanche.

La présidence a rouvert ses portes à la chaîne après une décision de justice en référé, mais la procédure n'a pas été tranchée sur le fond.