Québec : le nouveau dirigeant indépendantiste ne prêtera pas allégeance à Charles III

Le nouveau dirigeant indépendantiste du Québec Paul St-Pierre Plamondon à Montréal le 5 octobre 2026 ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le nouveau dirigeant indépendantiste du Québec a annoncé mardi qu'il ne prêterait pas allégeance au roi Charles III, chef d'État au Canada, lors de son investiture et qu'il tenterait d'empêcher la représentante de la couronne britannique d'assister à la cérémonie.

"Je ne compte évidemment pas prêter serment au roi et mentir comme premier geste à l'Assemblée nationale", a déclaré Paul Saint-Pierre-Plamondon, surnommé "PSPP", lors d'une conférence de presse dans la ville de Québec.

"Il y a quelque chose d'anormal à ce qu'un roi étranger vienne nous dire quoi faire", a ajouté le chef du Parti québécois.

Partisan de l'"abolition de la monarchie" au Québec, c'est-à-dire dans les faits de la suppression du rôle de la représentante de la couronne britannique dans la province, "PSPP" a indiqué avoir "demandé un avis juridique" afin que "la lieutenant-gouverneure", qui représente Charles III au Québec, "ne participe pas à la cérémonie".

Le rôle de cette représentante de la couronne britannique, qui promulgue notamment les lois québécoises, est pourtant inscrit dans la Constitution canadienne.

Le futur Premier ministre du Québec souhaite que le budget alloué à cette fonction soit réattribué à la réduction du nombre de sans-abri, décrétée grande cause de son début de mandat.

Après les dernières élections provinciales de 2022, les députés du Parti québécois, dont Paul Saint-Pierre-Plamondon, avaient déjà refusé de prêter allégeance à Charles III et s'étaient même vu, de ce fait, brièvement interdire de siéger à l'Assemblée nationale.

Une loi adoptée depuis lors n'oblige plus les élus québécois à prêter allégeance au roi. Un recours cherchant à l'invalider a été déposé devant la Cour supérieure du Québec en août.

Le Canada est membre du Commonwealth et son chef d'État est Charles III.

Le Parti québécois, qui n'avait pas gouverné la province francophone depuis 2014, a été porté au pouvoir lundi avec environ 28% des voix, ce qui ne lui permettra pas de disposer de la majorité absolue.

"PSPP" a promis de tenir un nouveau référendum sur l'indépendance du Québec après la fin du mandat de Donald Trump début 2029 afin que le débat puisse être "serein".

Si ce référendum a lieu, il serait le troisième de l'histoire du Québec après ceux de 1980 et de 1995.

Le dernier avait été perdu de peu par les partisans de l'indépendance mais selon de récents sondages, l'adhésion à l'indépendance stagne actuellement autour de 30% au Québec.