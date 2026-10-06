Cisjordanie: un photographe de l'AFP roué de coups par des colons israéliens

Le photographe palestinien de l'AFP Jaafar Ashtiyeh est évacué par les secours palestiniens après avoir été roué de coups par des colons israéliens à Aqraba, en Cisjordanie occupée, alors qu'il était en reportage, le 6 octobre 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )

Un photo-journaliste de l'Agence France-Presse a été blessé mardi par des colons israéliens qui l'ont roué de coups et ont tiré des coups de feu dans sa direction alors qu'il était en reportage en Cisjordanie occupée.

Jaafar Ashtiyeh, photographe palestinien expérimenté de 58 ans, a été blessé à la tête et au torse et a été emmené à l'hôpital en ambulance, selon son collègue John Wessels, chef photo de l'AFP pour Israël et les Territoires palestiniens qui se trouvait avec lui au moment de l'attaque.

"Nous condamnons fermement cette attaque grave, une de plus, contre des journalistes qui tentent de rendre compte des événements en Cisjordanie et exigeons l'ouverture d'une enquête approfondie", a réagi le directeur de l'information de l'AFP, Phil Chetwynd.

Jaafar Ashtiyeh et John Wessels se trouvaient près de la localité d'Aqraba, dans le nord de la Cisjordanie occupée, pour un reportage sur le début de la récolte annuelle des olives marquée par des attaques de colons juifs contre des Palestiniens.

Alors qu'ils assistaient à l'arrestation d'un Palestinien par un soldat israélien, un véhicule tout-terrain s'est soudain approché et l'un de ses passagers a ouvert le feu en direction des journalistes et des Palestiniens qui se trouvaient là.

Au moins six personnes ont ensuite couru vers les journalistes de l'AFP en tirant des coups de feu. Alors que Jaafar Ashtiyeh tentait de remonter dans le véhicule de l'AFP pour quitter les lieux, deux assaillants l'ont agrippé avant de lui asséner des coups de crosse.

"Je l'entendais crier", a témoigné John Wessels, qui a été mis en joue par un assaillant.

Les agresseurs ont par ailleurs volé l'appareil photo de Jaafar Ashtiyeh.

Le photographe de l'AFP, qui est Palestinien, est désormais hospitalisé à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Il a passé des radiographies qui n'ont révélé aucune fracture, mais il restera hospitalisé sous surveillance médicale, a déclaré son fils, Zain Jaafar.

"Il est inacceptable que des journalistes soient frappés et dépouillés par des colons armés sous les yeux de membres des forces de sécurité israéliennes qui n'ont même pas essayé d'intervenir", a dénoncé M. Chetwynd.

L'AFP a contacté l'armée israélienne au sujet de cette attaque.

"En toute impunité"

L'Association de la presse étrangère (FPA), qui représente les médias internationaux en Israël et dans les territoires palestiniens, s'est dite "profondément inquiète".

"Les autorités israéliennes doivent enquêter pour déterminer pourquoi les soldats présents dans la zone ne sont pas intervenus lors de cette attaque visant des journalistes clairement identifiés", a-t-elle déclaré.

"Cette attaque constitue une tentative flagrante d'intimider la presse et d'entraver la couverture précise de la situation en Cisjordanie. Les médias internationaux ont la responsabilité de rendre compte de tous les points de vue et ne se laisseront pas dissuader par des agressions physiques ou des menaces", ajoute le communiqué.

Reporters sans frontières (RSF) a de son côté condamné l'attaque "avec la plus grande fermeté".

"Les attaques de colons israéliens contre des journalistes, menées en toute impunité, deviennent de plus en plus fréquentes en Cisjordanie", a dénoncé RSF.

Les autorités israéliennes ont détenu 19 journalistes en Cisjordanie, dont un collaborateur de l'AFP, au cours des trois années qui ont suivi l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël par le Hamas basé à Gaza, selon RSF, dont le siège est à Paris.

Depuis le début de la guerre à Gaza en 2023, les violences ont explosé en Cisjordanie, où les attaques commises par des colons juifs contre des Palestiniens sont quasi quotidiennes.

Plusieurs journalistes palestiniens et étrangers y ont été attaqués. En juillet, une équipe de la chaîne américaine CNN avait ainsi été agressée par des colons près de Ramallah.

Quelque 500.000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, considérées comme illégales au regard du droit international, aux côtés d'environ 3 millions de Palestiniens.

Plus de 1.100 Palestiniens y ont été tués depuis octobre 2023, en majorité par des soldats israéliens, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données du ministère palestinien de la Santé.

Selon les chiffres israéliens, une cinquantaine d'Israéliens ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes sur la même période.