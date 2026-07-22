RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 22 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* Novo Nordisk poursuit Eli Lilly en justice pour des publicités "délibérément mensongères" concernant un médicament amaigrissant

* Rolls-Royce s'attend à ce qu'Airbus se prononce sur une nouvelle version de l'A350 d'ici un an

* Le Kazakhstan cesse d’acheminer du pétrole vers un terminal russe stratégique après des attaques ukrainiennes contre des pétroliers

* L'AIE met en garde contre les risques pesant sur l'approvisionnement énergétique en cas d'escalade du conflit avec l'Iran

Aperçu

* Novo Nordisk NOVOb.CO a poursuivi mardi son concurrent Eli Lilly LLY.N devant un tribunal fédéral américain, accusant le laboratoire pharmaceutique américain de publicité mensongère en affirmant que ses médicaments amaigrissants étaient plus efficaces que ceux de Novo.

* Rolls-Royce RR.L collabore avec Airbus AIR.PA sur des projets potentiels visant à développer un A350 de plus grande taille, alors que le constructeur aéronautique envisage de lancer une nouvelle version de son plus gros avion d’ici l’année prochaine, une décision qui le placerait en concurrence directe avec le 777X de Boeing BA.N .

* Le Kazakhstan a cessé d’acheminer du pétrole par oléoduc vers un terminal d’exportation russe stratégique situé sur la mer Noire, à la suite d’attaques ukrainiennes contre des pétroliers qui devaient y être chargés.

* L’Agence internationale de l’énergie a mis en garde contre un risque croissant pesant sur les approvisionnements énergétiques suite à l’escalade de la guerre au Moyen-Orient, la fermeture renouvelée du détroit d’Ormuz limitant une nouvelle fois considérablement les expéditions en provenance du Golfe.