Une agence américaine propose une procédure d'autorisation accélérée pour les missions spatiales commerciales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

L'autorité américaine de régulation de l'aviation a proposé mardi de nouvelles règles visant à accélérer l'autorisation des missions spatiales commerciales, telles que les lancements de la fusée SPCX.O de SpaceX et de ses satellites, en les dispensant désormais de se conformer aux dispositions de 13 lois environnementales et autres.

La Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré mardi que son projet de règlement permettrait à l’agence de déroger aux exigences prévues par des lois telles que la loi sur la politique environnementale nationale (National Environmental Policy Act), la loi sur les espèces menacées (Endangered Species Act) et la loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act), dans le but de « simplifier et d’accélérer l’octroi des licences spatiales commerciales ».

La FAA, qui relève du ministère des Transports, dispose actuellement de 180 jours pour examiner une demande d’autorisation complète. Or, la constitution d’un dossier complet peut s’avérer un processus de longue haleine, et des consultations et examens ont lieu tant avant qu’après la phase de décision de la FAA.

Selon la plateforme de données du secteur SpaceNexus, une demande d’autorisation pour un nouvel opérateur ou un nouveau véhicule peut, dans la réalité, prendre jusqu’à 36 mois pour être approuvée.

« Les demandeurs sont confrontés à des exigences inutiles et chronophages, ainsi qu’à des dépenses liées à la préparation d’études environnementales et à la fourniture d’informations pour des examens qui se chevauchent, menés par plusieurs agences fédérales. Ces processus redondants entraînent des retards inutiles pour les opérations de lancement à court terme », a déclaré mardi le ministère des Transports dans un communiqué.

La FAA a autorisé un nombre record de 204 opérations spatiales commerciales en 2025. L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré en mai que SpaceX visait à atteindre 10 000 lancements par an d’ici cinq ans.

Le président Donald Trump a publié en août 2025 un décret visant à accélérer le processus d’octroi de licences, à l’instar des orientations émanant du Congrès il y a plusieurs décennies.

Dans son projet de règlement, la FAA, qui réglemente le secteur car les fusées commerciales partagent l’espace aérien avec les avions, a évoqué la possibilité d’exempter les opérations de lancement et de rentrée des engins spatiaux de certaines exigences prévues par ces 13 lois.

En septembre, un juge américain a rejeté une action en justice intentée par des associations de défense de l’environnement qui contestaient l’autorisation accordée en 2022 par la FAA à SpaceX d’étendre ses opérations de lancement de fusées à proximité d’une réserve naturelle nationale dans le sud du Texas.

Ces associations ont fait valoir que le bruit, la pollution lumineuse, les travaux de construction et la circulation routière dégradent cette zone, qui abrite des ocelots et des jaguarundis menacés d’extinction, ainsi que des sites de nidification pour les tortues de mer de Kemp, une espèce menacée, et des oiseaux de rivage menacés.