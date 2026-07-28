Le prince saoudien Alwaleed acquiert une participation de 5 % dans le constructeur de véhicules électriques Lucid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'orthographe du nom du directeur financier au paragraphe 6)

Le prince Alwaleed bin Talal, milliardaire saoudien, a pris une participation de 5 % dans Lucid LCID.O , selon un document réglementaire publié mardi.

Cette annonce, qui intervient quelques semaines après que le constructeur de véhicules électriques a démenti les rumeurs concernant une éventuelle opération de retrait de la cote ou un dépôt de bilan au titre du chapitre 11, a fait bondir son cours de plus de 20 %.

Voici quelques détails:

* Alwaleed détient environ 19,5 millions d’actions, ce qui représente une participation de 126,83 millions de dollars dans la société, sur la base de son dernier cours de clôture de 6,50 dollars.

* Les actions de Lucid ont perdu environ 97 % de leur valeur depuis l’entrée en bourse de la société, celle-ci peinant à dégager des bénéfices près de cinq ans après son introduction sur le marché.

* Le constructeur de véhicules électriques fait actuellement l’objet d’une vaste restructuration sous la direction de son directeur général Silvio Napoli , qui a pris ses fonctions en juin, et a nommé Alexander De Bock au poste de directeur financier au début du mois.

* Le mois dernier, Lucid a annoncé son intention de licencier environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis , de supprimer le poste de directeur des opérations et de rationaliser sa structure de direction afin de réduire les coûts et d’améliorer l’exécution.