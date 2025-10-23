 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 06:00

*

*

*

*

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CARREFOUR CARR.PA a fait état mercredi d'une hausse de 2,1% à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, conformément aux attentes, et a confirmé ses objectifs 2025, citant la bonne dynamique commerciale en Europe, l'exécution du plan d’économies et la discipline financière.

* KERING PRTP.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 5% au troisième trimestre en données comparables, dont un recul de 14% pour sa marque phare Gucci, des résultats meilleurs que prévu.

* MICHELIN MICP.PA a fait état comme prévu mercredi d'une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel imputable à une chute du marché nord-américain du poids lourd qui l'a conduit la semaine dernière à revoir en baisse ses prévisions de résultats annuels.

* KLÉPIERRE LOIM.PA a relevé mercredi ses objectifs financiers et a déclaré viser une hausse de 5,5% de son excédent brut d’exploitation (EBE) en 2025, contre un objectif précédent de +3,3% annoncé en janvier, le groupe français citant la dynamique de croissance des neuf premiers mois de l’année.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a fait état mercredi d'une hausse de 18% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 105 millions d'euros, citant la dynamique soutenue des activités de navigation ainsi que le calendrier des notifications de programmes en robotique maritime.

* VUSIONGROUP VU.PA a fait état mercredi d'un bond de 59% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 347,8 millions d'euros en normes IFRS, le groupe citant les Etats-Unis et le retour d’une légère croissance en Europe.

* ID LOGISTICS IDLA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 937,8 millions d'euros sur juillet-septembre, en hausse de 15,4% à données comparables.

* SHELL SHEL.L a demandé le droit de faire appel de la décision d'un tribunal sud-africain de bloquer l'exploration dans le bloc offshore 5/6/7, a déclaré mercredi un porte-parole du groupe.

* COVIVIO CVO.PA a annoncé mercredi une hausse de 4,8% à périmètre courant de son revenu part du groupe sur les neuf premiers mois de 2025, atteignant 533,0 millions d’euros, et a confirmé ses perspectives annuelles.

* ICADE ICAD.PA a fait état mercredi d'une baisse de 9% sur un an de ses revenus consolidés IFRS pour les neuf premiers mois de l'année, à 923 millions d'euros, citant une baisse des revenus locatifs et un volume d’activité promotionnel encore limité.

* VERALLIA VRLA.PA a abaissé mercredi ses perspectives pour l’année 2025, visant désormais un Ebitda ajusté d’environ 700 millions d’euros, contre environ 800 millions initialement, en raison du "décalage dans l’amélioration des conditions de marché".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VY162

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

