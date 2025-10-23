La tempête Benjamin balaie la France, rafales à plus de 100 km/h

Un bateau de pêche arrive au port de Plobannalec-Lesconil, alors que d'énormes vagues et des vents violents frappent la côte lors du passage de la tempête Benjamin, le 22 octobre 2025 dans le Finistère ( AFP / Fred TANNEAU )

Le vent a soufflé à plus de 100 km/h sur une bonne partie de la France jeudi matin avec le passage de la tempête automnale Benjamin, qualifiée de "forte" par Météo France qui a placé 19 départements en vigilance orange.

L'institut météorologique a relevé des pointes à 116 km/h à Sainte-Marie-des-Monts (Manche), 119 km/h à Vernines (Puy-de-Dôme), 142 km/h à Saint-Clément-des-Baleines sur l'île de Ré (Charente-Maritime), 132 km/h au Cap-Ferret (Gironde) et 120 à 130 km/h à Biscarosse (Landes) et Ciboure (Pyrénées-Atlantiques).

Selon Enedis, plus de 100.000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin sur l'ensemble de la France, principalement en Nouvelle Aquitaine (45.000 foyers), en Bourgogne-Franche-Comté (15.000 foyers) et Auvergne-Rhône-Alpes (15.000 foyers).

Seize départements sont en vigilance orange pour les vents violents jusqu'à jeudi soir: Nord, Pas-de-Calais, Somme, Manche, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Aude, Pyrénées-Orientales, Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse. L'alerte a été levée pour la Seine-Maritime.

La Tramontane devait se renforcer en matinée dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, avant de faiblir, avec des rafales attendues autour de 160 à 170 km/h sur le Cap Corse dans l'après-midi.

- "Très fortes vagues" -

En Charente-Maritime, les pompiers ont réalisé une quarantaine d'interventions pour des chutes d'arbres ou de matériaux. L'accès au pont menant à l'île d'Oléron a été interdit aux piétons, deux-roues et véhicules avec remorques.

Cet épisode venteux doit s'achever la nuit prochaine, selon Météo France.

Forte houle et rafales de vent sous l'effet de la tempête Benjamin à Lacanou, le 23 octobre 2025 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Sur les côtes atlantiques et dans la Manche, ces vents forts engendrent "de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer", ajoute l'institut. Toutefois, seule la Seine-Maritime reste en vigilance orange vagues-submersion, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques repassant en vigilance jaune.

À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), la mairie a néanmoins appelé la population "à une grande prudence face au danger de cette forte houle", dont le pic est attendu dans l'après-midi.

Deux lignes de "big bags", de gros sacs remplis de sable, ont été mises en place sur la grande plage de la ville pour contenir le déferlement des vagues et protéger les bâtiments.

Les accès à plusieurs plages d'Anglet, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye dans ce même département ont été interdits.

Une personne prend des photos des vagues alors que la tempête Benjamin provoque de fortes rafales de vent à Lacanau, le 23 octobre 2025 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Enfin, la Corrèze et le Cantal sont en vigilance orange pluie-inondation.

Face aux intempéries, la SNCF a annoncé que la circulation des trains TER serait suspendue sur certaines lignes jeudi et les vitesses de circulation réduites sur d'autres, même si les trains à grande vitesse circuleront.

À Bordeaux, les jardins et cimetières ont été fermés par la ville et l'ouverture de la fête foraine du centre-ville repoussée à l'après-midi.