La Bourse de Paris avance au rythme des résultats

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en petite hausse, les investisseurs digérant une nouvelle série de résultats d'entreprises, dont le poids lourd du luxe Kering , sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers 10H00, l'indice vedette de la place parisienne prenait 0,53%, soit un gain de 43,29 points, pour s'établir à 8.250,16 points. Mercredi, le CAC 40 avait cédé 0,63%, pour terminer à 8.206,87 points.

"La proposition de l'administration Trump d'imposer de nouvelles restrictions sur les exportations de logiciels vers la Chine a ravivé les craintes d'une nouvelle escalade commerciale", a commenté Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

Le président américain Donald Trump va entamer à la fin de la semaine une importante tournée en Asie, qui devrait être marquée par une rencontre très attendue avec son homologue chinois Xi Jinping. M. Trump a toutefois soufflé le chaud et le froid au sujet de ces discussions, estimant cette semaine qu'elles pourraient "peut-être" ne pas se tenir.

Les investisseurs digèrent par ailleurs une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

Kering se démarque

Le groupe de luxe Kering était en forte hausse au lendemain de la publication de ses ventes au troisième trimestre, en baisse de 10% à 3,4 milliards d'euros, mais au-dessus des attentes du marché.

Le titre prenait 8,48% à 344,20 euros, vers 09H50, prenant largement la tête de l'indice vedette CAC 40.

Série de cartons rouges

L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes (-14,18% à 25,85 euros vers 09H50) chutait après avoir revu en baisse ses objectifs pour 2025 à cause d'une croissance moins rapide qu'espéré.

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo (-9,71% à 50,70 euros) chutait après avoir clos son exercice 2024-2025 sur un bénéfice net de 695 millions d'euros, en baisse de 5,8% par rapport à celui de l'année précédente. "Le point clé aujourd’hui concerne les prévisions faibles pour l’exercice 2026", estiment les analystes de Jefferies dans une note.

Le distributeur Carrefour (-4,30% à 12,90 euros) plongeait à la suite de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros au troisième trimestre, en recul de 1,5%, pénalisé par l'évolution des changes en Amérique latine.

Le groupe franco-italien STMicroelectronics (-3,26% à 24,66 euros), spécialisé dans les semi-conducteurs, a vu son titre fortement baisser, de plus de 5%, à l'ouverture de la Bourse, dans le sillage de la publication d'un bénéfice net en baisse de 32,3% au troisième trimestre.

Euronext CAC40