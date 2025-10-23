L'Europe, sauf Francfort, en hausse avec les résultats de sociétés

Des traders travaillent en salle des marchés de l'indice IG

Les principales Bourses européennes, hormis Francfort, sont dans le vert jeudi en matinée, mais avec des gains timides, après la publication de nombreux résultats de sociétés en Europe en attendant les comptes financiers de plusieurs géants américains.

La tendance est globalement prudente après les sanctions américaines contre deux compagnies pétrolières russes qui font grimper les cours du brut de plus de 3%, tandis qu'un possible contrôle des exportations de logiciels par Washington en riposte aux restrictions décidées par Pékin sur les terres rares ravivent les craintes géopolitiques.

À Paris, le CAC 40 prend 0,43% à 8.242,47 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,25%, tandis qu'à Francfort, le Dax reflue de 0,16%, plombé principalement par SAP et le secteur des "utilities".

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,28% et le FTSEurofirst 300 de 0,13%. Le Stoxx 600 gagne 0,18%, porté essentiellement par le secteur de l'énergie (+2,33%). TotalEnergies, BP, Shell et Equinor prennent de 1,75% à 3,70%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,13% pour le Dow Jones, mais une hausse de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et une progression de 0,20% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en repli marquée par une chute de près de 10% de l'action Netflix sur fond de prévisions jugées décevantes.

Tesla, autre mastondonte américain, recule de près de 4% en avant-Bourse, le constructeur automobile ayant fait état d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street en raison notamment des nouveaux droits de douane et des coûts liés à la recherche. Le marché attend désormais les résultats de Ford, d'American Airlines et d'Intel, entre autres.

Les publications financières dominent également en Europe, avec à Paris, notamment Kering qui grimpe de 7,18% après avoir état d'une baisse moins marquée que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le secteur du luxe en Europe avance de 0,31%.

Carrefour recule de 4,45%, la croissance des ventes au troisième trimestre ayant été jugée décevante.

STMicroelectronics chute de 4,11% après la publication d'une prévision de son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre inférieur aux attentes du marché.

Dassault Systèmes, en repli de 14,10%, est en queue du Stoxx 600 après avoir abaissé sa prévision de chiffre d’affaires annuel.

Ailleurs en Europe, Volvo Car s'envole de 25% après avoir fait état d'une légère hausse de son bénéfice d'exploitation trimestriel malgré la pression sur les prix et les droits de douane.

Nokia bondit de 10%, le fabricant finlandais d'équipements télécoms ayant fait état d'un bénéfice nettement supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre.

En Allemagne, SAP recule de 2,3% après ses résultats trimestriels, tandis que Beiersdorf avance de près de 1%, malgré un abaissement de ses prévisions pour cette année.

En Suisse, les perspectives de Lonza (+4%), de Galderma (+7,78%) sont saluées, tandis que Roche (-2,35%) a déçu avec ses ventes sur les neuf premiers mois.

DSV, en hausse de 5,26%, signe l'une des meilleures performances du Stoxx 600. La compagnie danoise de fret a publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)