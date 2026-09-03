Les recommandations valeurs US : Broadcom, Deere & Co, Snowflake

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Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Broadcom, Deere & Co et Snowflake.
POINTS FORTS
* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 600 à 560 dollars
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 975 $ à 833 $
* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stonex lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 800 $
* Snowflake Inc SNOW.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 320 $ à 440 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 295 $
* Amalgamated Financial AMAL.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:
55 dollars
* Amazon Com AMZN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 328 $ à 338 $
* Axon Enterprise AXON.O : Argus Research relève son objectif de cours de 460 $ à 600 $
* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $
* BP BP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 46 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $
* Broadcom Inc AVGO.O : BMO relève son objectif de cours de 455 $ à 575 $
* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Raymond James relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 500 $ à 600 $
* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 500 $ à 475 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 550 $ à 520 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 502 $ à 505 $
* Brown-Forman Corporation BFb.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 181 dollars
* C1 Fund Inc CFND.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 6 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 975 $ à 833 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas vendre »; objectif de cours de 169 $
* Chevron Corp CVX.N : BMO relève son objectif de cours de 210 $ à 235 $
* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 207 $ à 243 $
* Chevron Corp CVX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 226 $ à 230 $
* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $
* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Covista Inc CVSA.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours à 250 $ contre 240 $
* Crowdstrike CRWD.O : Stephens relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $
* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 480 $ à 520 $
* Dell Technologies(Avant la réincorporation) DELL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 500 $ à 650 $
* Encore Energy Corp EU.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1,44 $
* Envista Holdings Corp NVST.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Envista Holdings Corp NVST.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 158 $ à 185 $
* Five Below Inc FIVE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 334 $ à 401 $
* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève son objectif de cours à 272 $ contre 250 $
* Five Below Inc FIVE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 235 $ à 265 $
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 420 $
* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 368 $
* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 278 $ à 295 $
* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 280 $ à 305 $
* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 295 $
* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 273 $ à 297 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 79 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 76 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 57 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 74 $ à 86 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 67 $ à 54 $
* HPE HPE.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $
* Illumina Inc ILMN.O : Argus Research relève son objectif de cours de 180 $ à 235 $
* Marathon Petroleum MPC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 344 $ à 462 $
* Mirion Technologies Inc MIR.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 20 dollars
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 800
dollars
* NetApp Inc NTAP.O : Barclays relève son objectif de cours de 199 $ à 219 $
* NetApp Inc NTAP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 206 $ à 200 $
* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 209 $ à 190 $
* NetApp Inc NTAP.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $
* NetApp Inc NTAP.O : Wedbush relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $
* NetApp Inc NTAP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Netskope Inc NTSK.O : BMO relève son objectif de cours de 13 $ à 18 $
* Netskope Inc NTSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $
* Netskope Inc NTSK.O : RBC relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Netskope Inc NTSK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 249 $ à 253 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 121 $ à 124 $
* Ollie'S Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 95 $
* Oneok Inc OKE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 97 $ à 108 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $
* Pershing Square Inc PS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* PG&E Corp PCG.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 21 $ à 17 $
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 209 $ à 264 $
* Phreesia Inc PHR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 332 $ à 384 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 250 $ à 377 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 395 $ à 470 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève son objectif de cours de 340 $ à 424 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 325 $ à 450 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 395 $ à 490 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 385 $ à 430 $
* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 285 $ à 426 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 355 $ à 425 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Needham relève son objectif de cours de 330 $ à 450 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 320 $ à 450 $
* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 372 $ à 440 $
* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 320 $ à 440 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens relève son objectif de cours de 296 $ à 450 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Stifel relève son objectif de cours de 350 $ à 450 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Stonex relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 500 $ à 525 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 380 $ à 450 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 300 $ à 470 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 275 $ à 425 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 345 $ à 370 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 375 $ à 425 $
* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Jefferies attribue une recommandation « Achat » dès son entrée en couverture; objectif de cours:
86 $
* Somnigroup International SGI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 78 $ à 81 $
* Somnigroup International SGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $
* Tscan Therapeutics Inc TCRX.O : Needham abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 40 $ à 16 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird abaisse sa recommandation à « neutre »
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 83 $ à 37 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 58 $ à 28 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 77 $ à 28 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 36 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 18 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 50 $ à 18 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 60 $ à 33 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 19 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 30 $ à 23 $
* Uranium Energy Corp UEC.A : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Hold »; objectif de cours: 11,5 dollars
* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 329 $ à 435 $
* Vishay Intertechnology VSH.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 42 $
* Weyerhaeuser Company WY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $
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