Allemagne : les ventes de voitures électriques frôlent un tiers du marché en août

Un véhicule électrique de la marque chinoise BYD présenté au salon de Essen, en Allemagne, le 3 décembre 2025 ( AFP / Ina FASSBENDER )

Les immatriculations de voitures électriques en Allemagne ont bondi en août sur un an pour représenter près du tiers du marché, selon des chiffres publiés jeudi par l'Agence fédérale de l'automobile (KBA).

Aidées par les subventions gouvernementales, ces immatriculations ont progressé de 75,1% à 68.930 unités, représentant 32,4% du marché de l'automobile dans la première économie européenne.

A l'inverse, les moteurs traditionnels ont poursuivi leur recul, les immatriculations d'essence chutant de 37,9% et celles de diesel de 17,3%.

En début d'année, le gouvernement allemand a réintroduit une prime à l'achat de véhicules électriques et hybrides, pour un montant compris entre 1.500 et 6.000 euros.

Cela profite de manière disproportionnée aux marques chinoises proposant une gamme 100% électrique, qui ont de nouveau affiché des statistiques en forte hausse : BYD (+372%), XPENG (+311%) et Leapmotor (+173%), toujours sur un an.

Le cabinet EY note que les constructeurs chinois, qui cherchent à écouler leurs surcapacités à l'export, profitent particulièrement de la reprise du marché allemand, avec une part de marché record de 8% en août, quasiment doublée sur un an.

Les marques allemandes ont connu des fortunes diverses: dans le haut de gamme, hausse de 8% chez Mercedes-Benz et de 2,0% chez BMW, tandis que le constructeur de la Golf, VW, a vu ses ventes s'effondrer de 14%, au moment où sa maison-mère, le groupe Volkswagen, doit adopter un plan drastique d'économies pour redresser une rentabilité en berne.

Malgré la tendance actuelle à la hausse sur le marché allemand des voitures neuves, le niveau des ventes reste faible par rapport à l'avant-crise, rappelle EY : en août, les immatriculations étaient encore inférieures de 32,3% à celles du même mois de 2019.