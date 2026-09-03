Chine: les émissions de CO2 baissent à cause des difficultés autour du pétrole au Moyen-Orient

Les émissions CO2 de la Chine ont reculé au deuxième trimestre en raison d'une baisse de sa consommation de pétrole, liée au conflit au Moyen-Orient, selon une étude du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (Crea) ( CN-STR / - )

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de la Chine ont reculé au deuxième trimestre en raison d'une baisse de sa consommation de pétrole, liée au conflit au Moyen-Orient qui perturbe l'approvisionnement, selon une étude publiée jeudi.

Les émissions de la deuxième économie mondiale avaient déjà diminué par le passé, mais c'est la première fois que ce recul résulte directement d'une consommation de pétrole en baisse, d'après une étude du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (Crea) publiée par Carbon Brief.

La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, s'est engagée à atteindre le pic de ses émissions d'ici à 2030 et la neutralité carbone d'ici à 2060.

Les émissions de CO2 ont reculé de 1% entre avril et juin, la consommation de pétrole chutant de 9 % au total et de 16% dans les transports, a calculé le Crea en se fondant sur des données du gouvernement chinois.

Cette situation "a très clairement validé la stratégie en matière de sécurité énergétique de la Chine, et en particulier le rôle de l'électrification", a déclaré à l'AFP Lauri Myllyvyrta, cofondateur et analyste principal du Crea.

Les graves perturbations du trafic dans le détroit d'Ormuz ont lourdement affecté les livraisons de pétrole vers la Chine, premier importateur de brut.

Plus de six mois après le début du conflit entre l'Iran et les Etats-Unis et Israël, la Chine a surmonté ces complications plus aisément que ne l'avaient initialement prévu de nombreux experts.

M. Myllyvyrta a indiqué à l'AFP que la crise avait accéléré l'adoption de flottes de véhicules électriques en Chine, y compris dans des secteurs traditionnellement très gourmands en carburant comme la construction et l'industrie minière.

"Il est fort probable que ces changements s'inscrivent dans la durée", a-t-il ajouté.

Au premier trimestre, les émissions ont par contre augmenté de 2%, a-t-il également précisé, ce qui se traduit par une hausse marginale sur l'ensemble du premier semestre.

Par le passé, les baisses d'émissions en Chine étaient principalement dues à une réduction de la consommation de charbon plutôt que de pétrole, note le Crea.

Mardi, les autorités chinoises ont annoncé que la capacité installée d'énergie solaire du pays avait, pour la première fois, dépassé celle des centrales au charbon.

La Chine connaît une croissance fulgurante des installations d'énergies renouvelables, tandis que la part du charbon dans son mix énergétique a légèrement diminué ces dernières années.