Katz menace l'Iran de représailles destructrices en cas d'attaque

Le ministre israélien de la Défense annonce l'arrestation d'un haut responsable du Hamas à Gaza

Le ministre ​israélien de la Défense, Israel Katz, a menacé ​jeudi l'Iran de représailles ​massives sur ⁠ses infrastructures civiles et ‌énergétiques s'il venait à attaquer l'Etat ​hébreu.

"Une ‌attaque iranienne contre ⁠Israël le libèrerait de toute limite existante ⁠pour attaquer ‌l'Iran", a-t-il déclaré ⁠lors d'un discours ‌dvant les ⁠employés du ministère de ⁠la Défense.

"Nous ‌paralyserons l'ensemble des ​infrastructures ‌militaires et civiles de l'Iran, dont les ​infrastructures énergétiques - et renverrons ⁠l'Iran dans les ténèbres et l'âge de pierre", a-t-il ajouté.

(Reportage Rami Ayyub, version française Sophie ​Louet)