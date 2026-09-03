Katz menace l'Iran de représailles destructrices en cas d'attaque

Le ministre israélien de la Défense annonce l'arrestation d'un haut responsable du Hamas à Gaza
Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a menacé jeudi l'Iran de représailles massives sur ses infrastructures civiles et énergétiques s'il venait à attaquer l'Etat hébreu.
"Une attaque iranienne contre Israël le libèrerait de toute limite existante pour attaquer l'Iran", a-t-il déclaré lors d'un discours dvant les employés du ministère de la Défense.
"Nous paralyserons l'ensemble des infrastructures militaires et civiles de l'Iran, dont les infrastructures énergétiques - et renverrons l'Iran dans les ténèbres et l'âge de pierre", a-t-il ajouté.
(Reportage Rami Ayyub, version française Sophie Louet)
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