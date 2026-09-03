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Katz menace l'Iran de représailles destructrices en cas d'attaque
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 15:06
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Le ministre israélien de la Défense annonce l'arrestation d'un haut responsable du Hamas à Gaza

Le ministre israélien de la Défense annonce l'arrestation d'un haut responsable du Hamas à Gaza

Le ministre ​israélien de la Défense, Israel Katz, a menacé ​jeudi l'Iran de représailles ​massives sur ⁠ses infrastructures civiles et ‌énergétiques s'il venait à attaquer l'Etat ​hébreu.

"Une ‌attaque iranienne contre ⁠Israël le libèrerait de toute limite existante ⁠pour attaquer ‌l'Iran", a-t-il déclaré ⁠lors d'un discours ‌dvant les ⁠employés du ministère de ⁠la Défense.

"Nous ‌paralyserons l'ensemble des ​infrastructures ‌militaires et civiles de l'Iran, dont les ​infrastructures énergétiques - et renverrons ⁠l'Iran dans les ténèbres et l'âge de pierre", a-t-il ajouté.

(Reportage Rami Ayyub, version française Sophie ​Louet)

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1 commentaire

  • 15:40

    Menacer l'Iran de le renvoyer à l'âge de pierre ce n'est pas très original étant donné qu'un certain Donald Trump a déjà prévu de le faire à maintes reprises, vous auriez pu Monsieur Katz avoir une idée un peu plus originale.

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