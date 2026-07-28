LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-American Tower, Xylem, Core Scientific

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Le Nasdaq a reculé mardi, reflétant la prudence qui règne sur les marchés mondiaux vis-à-vis des valeurs liées aux puces d’IA, en raison des inquiétudes concernant les dépenses importantes des entreprises et la concurrence chinoise croissante, à l’approche de la publication des résultats de certaines des plus grandes sociétés de Wall Street. .N

** Cadence Design Systems Inc CDNS.O :

BUZZ - En hausse alors que la demande en IA entraîne une révision à la hausse des prévisions annuelles nL4N43U0EQ

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse nL4N43P0UR

** Sherwin-Williams Co SHW.N :

BUZZ - Dépasse les estimations de bénéfices et prévoit un chiffre d'affaires annuel en hausse nL6N43U0R0

** United Parcel Service Inc UPS.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année nL4N43U0WC

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires de 6,6 % en glissement annuel nL6N43T15J

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un accord à hauteur de 5,5 milliards de dollars pour régler les litiges liés au talc

nL4N43U0R0

** Navitas Semiconductor Corp NVTS.O :

BUZZ - En baisse après l'aggravation de ses pertes au deuxième trimestre nL6N43U0LN

** BuzzFeed Inc BZFD.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce d'un plan de réduction de 35 % de ses effectifs nL4N43U0PD

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N43U0W8

** Cincinnati Financial Corp CINF.O :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N43U0NP

** Carrier Global Corp CARR.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

nL6N43U0PA

** HF Sinclair Corp DINO.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre; la société va scinder ses activités de lubrifiants et de produits spécialisés nL6N43U0PV

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N43U0PY

** IQVIA Holdings Inc IQV.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels nL4N43U0WE

** Altimmune Inc ALT.O :

BUZZ - Bondit alors qu'un médicament expérimental contre l'obésité montre des effets bénéfiques dans une étude sur les troubles liés à la consommation d'alcool nL4N43U17X

** Universal Health Services Inc UHS.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices nL6N43U0KS

** American Tower Corp AMT.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL4N43U19C

** Replimune Group Inc REPL.O :

BUZZ - En baisse après que le personnel de la FDA a soulevé des inquiétudes quant à l'efficacité d'un traitement contre le cancer de la peau nL4N43U1AW

** Corning Inc GLW.N :

BUZZ - En baisse après la publication de ses résultats du deuxième trimestre nL6N43U0S4

** Xylem Inc XYL.N :

BUZZ - Le titre progresse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel nL4N43U1BX

** Core Scientific Inc CORZ.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord avec AMD portant sur la capacité de ses centres de données nL4N43U1CQ

** Welltower Inc WELL.N :

BUZZ - En passe d'établir un nouveau record après la révision à la hausse de ses prévisions pour 2026 nL6N43U0TM