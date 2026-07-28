EssilorLuxottica: Résultat opérationnel au-dessus des attentes au S1 avec les produits de gestion de la myopie

EssilorLuxottica au salon SILMO à Villepinte, près de Paris

EssilorLuxottica a ‌publié mardi un bond de 15% de ​son résultat opérationnel semestriel, dépassant les attentes, tandis que la croissance du chiffre d'affaires du ​lunettier franco-italien a été portée par la forte demande ​pour ses lunettes IA ⁠et ses produits pour la gestion de ‌la myopie.

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel ressort ​à 2,75 ‌milliards d'euros, alors que les analystes ⁠tablaient sur 2,46 milliards selon un consensus Visible Alpha.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a ⁠augmenté de ‌8,7% sur un an à taux ⁠de change constants, porté par un ‌quasi doublement des ventes des lunettes ⁠IA, selon un communiqué d'EssilorLuxottica.

"Des avancées ⁠significatives ont ‌nourri nos principaux moteurs de croissance, avec l’accélération ​de notre portefeuille ‌de gestion de la myopie et le succès des wearables ​avec IA, porté par nos marques iconiques, Ray-Ban et Oakleyé", ont déclaré ⁠dans un communiqué Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué.

EssilorLuxottica a par ailleurs confirmé ses perspectives pour les cinq prochaines années.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)