Défense et IA: Leonardo acquiert la société de logiciels américaine Raft

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Leonardo a annoncé mardi l'acquisition, via sa filiale américaine DRS, du spécialiste des logiciels et de l'intelligence artificielle Raft pour environ 450 millions de dollars.

Cette opération doit permettre à Leonardo DRS de renforcer ses compétences dans les logiciels de mission, l'intégration de données et les technologies d'IA destinées aux applications de défense.

Fondée en 2018 en Virginie aux Etats-Unis, Raft développe notamment des plateformes de fusion de données et d'aide à la décision en temps réel pour les forces armées.

Le groupe italien souligne dans un communiqué que les acteurs de la défense doivent aujourd'hui traiter des volumes croissants de données issues d'une multitude de capteurs et de systèmes, ce qui rend crucial le recours à des architectures logicielles ouvertes et à des outils d'intelligence artificielle capables d'accélérer la prise de décision opérationnelle.

La finalisation de l'opération est prévue pour le quatrième trimestre 2026, sous réserve d'autorisations réglementaires.

Leonardo DRS prévoit de bénéficier dans le cadre de ce rachat d'un avantage fiscal sur les 15 prochaines années, dont la valeur actuelle est estimée à environ 50 millions de dollars.

La filiale américaine Leonardo DRS est détenue à 71,38% par Leonardo (ex-Finmeccanica) et cotée au Nasdaq, où son action progressait légèrement mardi, à 48,69 dollars (+0,24%) à 12H28, heure de New York.