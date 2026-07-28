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M6: Hausse de 8,9% du CA au T2 avec la Coupe du Monde de la FIFA
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 19:14
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Le logo du groupe de télévision français M6

Le logo du groupe de télévision français M6

M6 a ‌fait état mardi d'un chiffre ​d'affaires en hausse de 8,9% à 346,1 millions d'euros au ​second trimestre de son exercice, le ​groupe télévisuel français ⁠citant le succès de la ‌diffusion de la Coupe du Monde de la Fifa ​le ‌mois dernier.

"Ce carrefour d'audiences inédit ⁠a suscité un engouement exceptionnel chez les annonceurs et permis ⁠au ‌groupe de réaliser son meilleur ⁠chiffre d'affaires publicitaire sur ‌un 2ème trimestre depuis ⁠cinq ans", dit dans un ⁠communiqué ‌le président du directoire David Larramendy ​au ‌sujet de l'évènement.

Le résultat opérationnel courant consolidé (EBITA) recule ​quant à lui de 90,9% à 5,3 millions ⁠d'euros, reflétant selon le groupe l'investissement dans la diffusion de la Coupe du Monde.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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