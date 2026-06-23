Les données montrent que le nombre de navires transitant par le détroit d'Ormuz augmente et que les méthaniers liés au Qatar font leur retour

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* Selon les données, trois superpétroliers échoués ont quitté le détroit mardi

* Sept méthaniers à vide liés au Qatar sont entrés dans le détroit d'Ormuz, selon les données

* Toujours pas de mouvement significatif de navires de GNL vides vers le Golfe

* Graphique: https://reut.rs/4vtHcvG

(Ajout d’un deuxième méthanier géré par Trafigura quittant le Golfe) par Emily Chow, Florence Tan et Nerijus Adomaitis

Trois superpétroliers bloqués ont traversé le détroit d’Ormuz mardi, tandis que sept méthaniers vides liés au Qatar y sont entrés ces dernières semaines, ce qui pourrait être un premier signe de la reprise du transport de gaz dans le Golfe, selon des données de suivi des navires. Les navires liés à l’Iran ont également continué à transiter par cette voie navigable vitale, selon ces données, le trafic s’étant intensifié lundi à mesure que les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran progressaient.

Le premier cycle de négociations, qui a débuté dimanche, s’est conclu le lendemain, les deux parties s’étant mises d’accord sur une feuille de route visant à conclure un accord permanent dans un délai de 60 jours. Les États-Unis ont également annoncé une suspension des sanctions jusqu’au 21 août, apaisant ainsi les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole et en GNL et faisant baisser les prix. O/R Selon les analystes, davantage de cargaisons de pétrole brut bloquées dans le Golfe depuis le début de la guerre devraient désormais pouvoir quitter la région, tandis qu’un nombre croissant de pétroliers sanctionnés sillonnent le détroit pour charger et exporter du pétrole iranien après que les États-Unis ont levé les sanctions .

Deux très grands pétroliers (VLCC) (exploités par Trafigura), transportant chacun 2 millions de barils de brut, ont quitté le détroit mardi.

L’un d’entre eux, le « Dubai Energy », était affrété par la société énergétique publique taïwanaise CPC, tandis que le second, le « Legio X Equestris », était affrété par TotalEnergies TTEF.PA , selon les données de LSEG et de Kpler.

La CPC, TotalEnergies et Trafigura n’ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter cette information.

Un autre VLCC, l’Universal Glory, affrété par le raffineur sud-coréen GS Caltex, a également quitté le détroit mardi avec 2 millions de barils de brut saoudien à bord, selon ces données.

GS Caltex n’a pas souhaité faire de commentaire.

Deux pétroliers Suezmax soumis à des sanctions — le Sobar et le Sarak — se dirigeaient vers le détroit mardi, selon ces données. Chacun d’entre eux peut transporter 1 million de barils de pétrole. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi dans un message publié sur les réseaux sociaux que 19 millions de barils de pétrole avaient transité par le détroit d’Ormuz lundi.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier ce chiffre de manière indépendante.

PÉTROLIERS MÉTHANES LIÉS AU QATAR

Sept méthaniers à vide contrôlés par QatarEnergy se sont dirigés vers l’ouest dans le golfe pour se réapprovisionner entre le 11 et le 22 juin, selon les données de suivi des navires fournies par Vortexa et Kpler. Il s’agit des premiers voyages de ce type depuis les frappes aériennes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février.

Les trois premiers d’entre eux — l’Al Hamla, l’Al Areesh et l’Al Khuwair — avaient effectué ce trajet avec leur système de suivi automatique désactivé, selon un rapport de Vortexa.

Selon les données de Kpler, ces trois pétroliers ont été repérés pour la dernière fois à l’extérieur du détroit à la mi-juin, puis sont réapparus sur les systèmes de suivi entre le 19 et le 23 juin. Les quatre autres — Wadi Al Sail, Mekaines, Al Sadd et Mesaimeer — sont entrés lundi dans le détroit en empruntant la route iranienne.

QatarEnergy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors de ses heures d’ouverture.

Il s’agit du plus grand nombre de méthaniers vides transitant par le détroit depuis le début de la guerre, a déclaré Vivek Dhar, analyste à la Commonwealth Bank of Australia.

« D’autres méthaniers vides sont également en route vers le Qatar. Les données de suivi des navires confortent l’hypothèse selon laquelle QatarEnergy respectera son calendrier de montée en puissance de la production de GNL », a-t-il déclaré. Une explosion s’est produite lundi dans une installation de traitement du gaz située au sein du complexe industriel de Ras Laffan, mais le ministre de l’Énergie a déclaré que les installations de GNL du Qatar n’avaient pas été touchées.

Quant aux méthaniers contrôlés par QatarEnergy naviguant en sens inverse, l’Al Ghashamiya, qui, selon les données de Kpler, a été vu pour la dernière fois dans le détroit le 9 juin avec une cargaison en provenance de Ras Laffan chargée le 1er mars, est réapparu à l’extérieur du détroit le 22 juin.

On n’observe pas encore de mouvement massif de navires qatariens et de l’ADNOC naviguant à vide vers le Golfe, ce qui reflète une stratégie de reprise prudente et progressive, a déclaré Ayush Agarwal, analyste chez S&P Global Energy.

Les mines restent une menace, a indiqué le Centre d’information maritime conjoint dirigé par les États-Unis, empêchant les navires d’emprunter la principale voie de navigation qui était en service avant la guerre.

Le nombre de traversées du détroit d’Ormuz ne représente encore qu’une fraction des quelque 125 traversées quotidiennes enregistrées avant le début de la guerre avec l’Iran.