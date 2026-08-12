Colombie: phase décisive pour la recherche de survivants, deux jours après un puissant séisme

Une maison effondrée à Pereira, en Colombie, le 11 août 2026 ( AFP / Jaime SALDARRIAGA )

La Colombie a décrété mercredi un deuil de trois jours en hommage aux plus de 230 personnes mortes dans le puissant séisme qui a frappé l'ouest du pays lundi, et où la recherche de survivants entre dans sa "phase finale" selon les autorités.

Le séisme de magnitude 7,4, avec un épicentre situé dans le département pauvre du Choco, sur la côte Pacifique, est le plus meurtrier du siècle en Colombie. Il a frappé de nombreuses villes de l'ouest, dont Cali, la troisième du pays, et Pereira dans la "région du café".

Le drapeau national sera mis en berne sur les bâtiments publics, ainsi que dans les ambassades et les bureaux consulaires à l'étranger "en hommage à toutes les personnes décédées", a annoncé le gouvernement.

Selon le dernier bilan de l'autorité de gestion des catastrophes, 239 personnes sont mortes dans ce tremblement de terre.

Pompiers et secouristes portent une rescapée extraite des décombres après le séisme en Colombie, à Pereira le 11 août 2026 ( AFP / David SALAZAR )

A Cali et Pereira, les secouristes ont travaillé toute la nuit avec des engins de chantier et des chiens, lancés dans une course contre la montre pour retrouver des survivants. Des bénévoles ont formé des chaînes humaines pour déblayer des débris à la main.

Après 35 heures piégée sous les décombres, Daniela Largo, 32 ans, a pu être extraite d'un immeuble effondré à Pereira, offrant un peu d'espoir à ceux qui cherchent encore leurs proches.

"Nous perdions espoir, lorsque nous avons reçu un appel", a témoigné sa mère, Sandra Milena Perez, auprès de l'AFP. Un habitant a entendu des appels à l'aide et a regroupé ses voisins pour déblayer les débris avant l'arrivée des secours. "Grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes heureux (...) A la maison, son fils l'attend."

Selon les experts, le délai critique pour retrouver des survivants est de 72 heures, c'est-à-dire jusqu'à jeudi matin.

"Nous entrons dans la phase finale des premières 72 heures", a souligné mercredi le maire de Cali, Alejandro Eder. "Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de survivants après, mais ce sera plus difficile", a-t-il indiqué.

"Ce sont des heures critiques car deux jours se sont déjà écoulés", a dit à l'AFP Julio César Pineda, un secouriste bénévole de 67 ans. Pour autant, il garde espoir. "Je sais qu'aujourd'hui et demain, nous sortirons des gens vivants" des décombres.

"Repartir de zéro"

Vue aérienne montrant une maison détruite après un tremblement de terre à El Cairo, Valle del Cauca, Colombie, le 11 août 2026 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Vu du ciel, des quartiers entiers de Cali sont transformés en immenses tas de gravats.

De nombreux habitants ont passé une deuxième nuit dehors, parce que leurs maisons étaient endommagées ou par crainte des répliques - plus de 130 depuis lundi matin.

Un parc de Pereira, ville de 480.000 habitants, a vu fleurir tentes et matelas. "Nous avons tout perdu, mais nous sommes en vie", résume Johan Tabasco, 23 ans, qui y a trouvé refuge avec sa compagne et leur fils de sept mois.

Dans la ville montagneuse d'El Cairo, quelque 250 km au nord de Cali, les habitants se sont regroupés pour cuisiner ensemble, alors que les coupures de courant se poursuivent.

Mery Quintero, 51 ans, y a vu son "gagne-pain" disparaître avec le séisme. Sa boutique de vêtements est recouverte de débris. "C'est très dur", admet-elle.

Dans la ville voisine de Roldanillo, Yuliana Mendez, 43 ans, fouille elles aussi les décombres du magasin de produits de beauté où elle travaillait, l'un des nombreux commerces endommagés par la catastrophe. "C'est comme repartir de zéro", dit-elle.

Habitants "sous le choc"

Une femme passe près de décombres à Pereira, en Colombie, le 11 août 2026 ( AFP / Jaime SALDARRIAGA )

Dans le quartier Providencia de Pereira, les habitants sortaient meubles et effets personnels des bâtiments endommagés.

Parmi eux se trouve l'avocate Ana Paulina Crosthwaite, dont l'immeuble a été jugé dangereux après le séisme.

"Nous sommes sous le choc" face à cette "nouvelle réalité", a-t-elle déclaré à l'AFP. "Nous ne sommes pas prêts à dire à nos enfants qu'il faut prendre ce que nous pouvons et commencer une nouvelle vie."

De nombreux Colombiens se sont mobilisés pour aider, apportant de l'eau et de la nourriture aux quartiers touchés ou faisant la queue pour donner leur sang.

Le président colombien Abelardo de la Espriella, en fonction depuis le 7 août, a déclaré l'état d'urgence et annoncé des subventions pour reloger les sinistrés, lors d'une visite mardi à Pereira, déjà frappée par un séisme qui avait fait près de 1.200 morts en 1999.

Les Etats-Unis, alliés du nouveau gouvernement colombien, ont de leur côté offert une aide de 15,5 millions de dollars, et l'Union européenne a débloqué deux millions d'euros d'aide.

Le Mexique a envoyé par avion 19,5 tonnes d'aide humanitaire destinée à Pereira.