Le lobby allemand de l'industrie chimique, le VCI, ne prévoit pas de reprise en 2026 en raison du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anastasiia Kozlova et Ozan Ergenay

Le lobby allemand de l'industrie chimique, le VCI, a déclaré vendredi que la production, les ventes et les prix avaient baissé au premier trimestre, et a mis en garde contre un manque d'optimisme pour l'avenir, alors que la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et du transport, liée à la guerre en Iran, pèse sur le secteur.

L'industrie chimique, y compris le secteur pharmaceutique, a enregistré une baisse de 6 % de sa production trimestrielle. Les prix à la production ont reculé de 1 % et les ventes ont baissé de 5,4 % par rapport à l'année dernière, a indiqué le VCI.

La troisième industrie en importance de l'Allemagne, puissance économique européenne, peut être considérée comme un indicateur de l'économie de la région au sens large, car elle produit des composants utilisés dans des secteurs allant de l'automobile et de la construction à l'agriculture et au textile. Le lobby de la chimie a de nouveau refusé de publier des prévisions pour l'ensemble de l'année, affirmant que l'incertitude entourant le conflit au Moyen-Orient rendait impossible toute prévision fiable, tout en ajoutant qu'une reprise durable cette année était peu probable. Le VCI a également fait écho aux commentaires pessimistes de l'Institut Ifo publiés jeudi, affirmant que toute augmentation de la demande et tout avantage concurrentiel découlant de la guerre en Iran s'avéreraient éphémères.

Le conflit a donné un coup de pouce inattendu à certaines entreprises chimiques européennes, les aidant à surpasser leurs concurrentes asiatiques alors que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont frappé les producteurs plus dépendants des matières premières du Moyen-Orient, tandis que l’Europe bénéficie de sa proximité avec les marchés finaux et d’une plus grande utilisation d’intrants locaux.

“Lorsque le détroit d’Ormuz rouvrira, tout retour à la normale, en particulier en matière d’approvisionnement énergétique, risque d’être extrêmement retardé, car non seulement le transport maritime a été perturbé, mais certaines capacités de production ont également été effectivement retirées du marché”, a déclaré Wolfgang Grosse Entrup, directeur général de la VCI, lors d’une conférence de presse.

“Une fois que les producteurs asiatiques auront retrouvé l’accès au marché et que les volumes antérieurs commenceront à revenir, notamment aux niveaux observés l’année dernière et au début du premier trimestre, nous allons certainement connaître une période de turbulences”, a-t-il ajouté.