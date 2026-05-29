 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des mesures "cet été" sur l'impartialité de l'audiovisuel public, annonce le ministère de la Culture
information fournie par AFP 29/05/2026 à 17:11

La ministre de la Culture Catherine Pégard à l'Assemblée nationale le 19 mai 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

La ministre de la Culture Catherine Pégard à l'Assemblée nationale le 19 mai 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a annoncé vendredi "des mesures concrètes dès cet été" par décret, pour mieux évaluer l'impartialité de l'audiovisuel public et mieux répondre aux "plaintes" des citoyens, après la remise d'un rapport le même jour au régulateur, l'Arcom.

Ce rapport avait été demandé par l'Arcom à la suite de la polémique déclenchée par la vidéo montrant deux journalistes intervenant sur le service public, Thomas Legrand et Patrick Cohen, échangeant en privé dans un restaurant parisien avec des responsables du PS.

La polémique a conduit à l'ouverture d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, où France Télévisions et Radio France ont été soumis à un feu nourri de critiques de son rapporteur, le député UDR Charles Alloncle, allié au RN, et lui-même attaqué pour ses méthodes qualifiées d'"inquisitoriales" par ses détracteurs.

Dans ce contexte, la ministre de la Culture "annonce l'engagement immédiat de travaux pour modifier les cahiers des charges de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde", indique un communiqué du ministère de la Culture.

Ces décrets viseront notamment à instaurer un baromètre annuel public de l'impartialité, créer une charte par entreprise formalisant leurs engagements ou mettre en place un mécanisme interne de traitement des plaintes pour les citoyens.

Un peu plus tôt, le vice-président honoraire du Conseil d'Etat, Bruno Lasserre, a remis un rapport contenant 17 mesures, dont l'obligation pour les médias de service public de se doter d'une charte éditoriale plus robuste que ce qui existe à l'heure actuelle, sur le modèle des "editorial guidelines" de la BBC au Royaume-Uni.

Il faut, selon lui, "un recueil accessible, simple (...) un truc comme ça qu'on peut toucher du doigt", a-t-il souligné, en brandissant le manuel et en précisant qu'il compte "450 pages".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 29 mai 17:36

    Ras le bol de leurs experts en tous genres qui viennent seulement donner leur avis. Il y a trop de chaînes d'info donc pour exister ils sont obligés de faire le buzz en permanence. Ce n'est plus de l'info, ce sont des avis... Donc retrouvons 2 chaînes infos avec reportages fouillés, recherches, etc... Toujours les mêmes qui viennent déblatérer en faisant le tout de toutes les chaînes !!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank