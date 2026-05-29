Des mesures "cet été" sur l'impartialité de l'audiovisuel public, annonce le ministère de la Culture

La ministre de la Culture Catherine Pégard à l'Assemblée nationale le 19 mai 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a annoncé vendredi "des mesures concrètes dès cet été" par décret, pour mieux évaluer l'impartialité de l'audiovisuel public et mieux répondre aux "plaintes" des citoyens, après la remise d'un rapport le même jour au régulateur, l'Arcom.

Ce rapport avait été demandé par l'Arcom à la suite de la polémique déclenchée par la vidéo montrant deux journalistes intervenant sur le service public, Thomas Legrand et Patrick Cohen, échangeant en privé dans un restaurant parisien avec des responsables du PS.

La polémique a conduit à l'ouverture d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, où France Télévisions et Radio France ont été soumis à un feu nourri de critiques de son rapporteur, le député UDR Charles Alloncle, allié au RN, et lui-même attaqué pour ses méthodes qualifiées d'"inquisitoriales" par ses détracteurs.

Dans ce contexte, la ministre de la Culture "annonce l'engagement immédiat de travaux pour modifier les cahiers des charges de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde", indique un communiqué du ministère de la Culture.

Ces décrets viseront notamment à instaurer un baromètre annuel public de l'impartialité, créer une charte par entreprise formalisant leurs engagements ou mettre en place un mécanisme interne de traitement des plaintes pour les citoyens.

Un peu plus tôt, le vice-président honoraire du Conseil d'Etat, Bruno Lasserre, a remis un rapport contenant 17 mesures, dont l'obligation pour les médias de service public de se doter d'une charte éditoriale plus robuste que ce qui existe à l'heure actuelle, sur le modèle des "editorial guidelines" de la BBC au Royaume-Uni.

Il faut, selon lui, "un recueil accessible, simple (...) un truc comme ça qu'on peut toucher du doigt", a-t-il souligné, en brandissant le manuel et en précisant qu'il compte "450 pages".