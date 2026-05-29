Affaire Epstein: l'ex-ministre de la Justice de Trump entendue au Congrès

L'ex-ministre américaine de la Justice Pam Bondi (au centre) arrive pour son audition à huis clos devant une commission d'enquête du Congrès, à Washington, le 29 mai 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Andrew Harnik )

Pam Bondi, ex-ministre américaine de la Justice, a défendu vendredi la gestion par l'administration Trump de l'affaire Epstein devant une commission du Congrès qui l'interrogeait, sur fond d'accusations persistantes de manque de transparence du gouvernement.

L'ex-ministre, remerciée par Donald Trump en avril, a été entendue par des membres d'une commission d'enquête de la Chambre des représentants lors d'une audition à huis clos.

Dans ses propos d'introduction, rapportés par plusieurs médias américains, Pam Bondi a défendu le travail du ministère lorsqu'elle en était à la tête, mais a reconnu des "erreurs dans le processus de caviardage" des documents rendus publics, destiné notamment à protéger l'identité de victimes potentielles.

"Ce qu'il faut retenir, c'est que la justice et la transparence dans cette affaire ont été fournies à la demande du président Trump et de son gouvernement", a assuré l'ex-ministre.

Le député démocrate Robert Garcia, membre de la commission d'enquête, a regretté de son côté le manque de réponses claires de la part de Pam Bondi.

"Elle a déclaré qu'elle ne s'exprimerait pas ou ne répondrait à aucune question qui avait un quelconque lien avec le président Trump", a affirmé l'élu lors d'une conférence de presse à l'issue de l'audition.

- Liste de clients -

La députée démocrate Melanie Stansbury a elle dénoncé une "tentative de dissimulation et un écran de fumée" de la part des républicains "pour empêcher Pam Bondi de témoigner sous serment".

Elle a affirmé également que des responsables actuels du ministère de la Justice étaient aux côtés de l'ex-ministre lors de l'audition et intervenaient par moments pour lui dire de ne pas répondre à certaines questions.

La controverse autour de la publication des documents du dossier Epstein poursuit Donald Trump depuis le début de son second mandat. Le républicain avait appelé l'an dernier ses partisans à passer à autre chose alors même que les demandes de transparence se faisaient de plus en plus pressantes.

Le ministère de la Justice assure avoir publié tous les documents qu'il était légalement contraint de rendre publics.

Pam Bondi était devenue une figure centrale de l'affaire Epstein après avoir déclaré à son arrivée en fonction en 2025 que la liste supposée de clients du criminel sexuel était sur son bureau, dans l'attente d'être approuvée pour publication.

Le ministère de la Justice et le FBI ont ensuite affirmé qu'une telle liste n'existait pas et qu'ils ne prévoyaient pas de rendre publiques davantage d'informations.

Donald Trump avait limogé Pam Bondi en avril, au moment où le président américain se montrait de plus en plus frustré par l'incapacité de la ministre à poursuivre des opposants, selon plusieurs médias américains.

- "Transparence" -

Pour cette audition, seule une retranscription des échanges sera rendue publique.

Le démocrate Robert Garcia a dénoncé la décision de la tenir à huis clos, affirmant qu'elle violait l'esprit d'une assignation à comparaître et empêchait le grand public d'entendre l'ex-ministre sur cette affaire qui continue de susciter beaucoup d'attention.

Mais le chef républicain de la commission d'enquête, James Comer, a défendu le format de l'audition et affirmé que Pam Bondi avait coopéré plus rapidement que d'autres témoins.

"Elle est venue. Elle n'a pas fait comme les Clinton et pris sept mois pour venir. Je veux dire, elle aurait pu se battre contre" la convocation, a déclaré le député républicain à la presse avant le début de l'audition.

Des victimes de Jeffrey Epstein se sont rassemblées à l'extérieur de la salle d'audition appelant le gouvernement à faire davantage la lumière sur l'affaire.

"Pam Bondi devrait témoigner sous serment et devant une caméra avec une retranscription entière et un enregistrement rendus publics, car les Américains méritent la transparence et que des comptes soient rendus", a déclaré à la presse Liz Stein, l'une des victimes du financier new-yorkais mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.