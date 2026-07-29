L'Europe vue prudente, le Moyen-Orient et la "tech" pèsent sur le moral avant la Fed (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, ouverture des marchés obligataires en Europe, détails sur les pertes du secteur des puces en Asie)

* Le CAC 40 attendu sur un gain de 0,3%, le Stoxx 600 stable

* Les doutes sur l'IA plongent les Bourses de Tokyo et Séoul

* Les prix du Brent progressent de plus de près de 4%

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le désordre mercredi à l'ouverture, les nouvelles tensions au Moyen-Orient faisant grimper les cours du pétrole, tandis que la vague de ventes s'est poursuivie dans le secteur des puces sur les Bourses asiatiques et que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Fed dans la soirée.

La tendance pourrait également fluctuer en raison de l'afflux de résultats financiers d'entreprises européennes publiés avant la cloche.

Les contrats à terme signalent un gain de 0,3% à l'ouverture pour le le CAC 40 parisien .FCHI , les investisseurs devant notamment réagir aux résultats des géants du luxe Kering et Hermès, entre autres.

Ils indiquent en revanche une baisse de 0,22% pour le Dax à Francfort

.GDAXI , tandis que le FTSE de la Bourse de Londres .FTSE devrait gagner 0,13% et le Stoxx 600 .STOXX est vu stable (+0,02%).

La prudence devrait s'imposer de manière générale lors de cette séance tendue sur tous les fronts, à commencer par la géopolitique, les investisseurs ayant été réveillés par la nouvelle de la rupture brutale de la trêve qui prévalait au Moyen-Orient depuis le week-end dernier.

L'armée américaine a déclaré avoir intercepté mardi soir des missiles balistiques lancés par l'Iran en direction des troupes américaines au Moyen-Orient et a mené des frappes contre des milices pro-Iran en Irak en collaboration avec l'armée saoudienne, Ryad ayant décrit cette opération comme une réponse aux récentes attaques aux drones contre des sites pétroliers saoudiens.

Téhéran a par ailleurs rejeté la proposition d'Oman visant à une gestion conjointe régionale du détroit d'Ormuz, a déclaré mercredi à Reuters un haut responsable iranien.

"Cette dernière attaque montre bien que les deux parties sont encore loin de résoudre le différend fondamental concernant le passage par le détroit d'Ormuz, qui avait entraîné l'échec du précédent protocole d'accord", note Tony Sycamore, analyste chez IG.

Les conséquences de cette recrudescence des tensions se font déjà sentir sur les cours du pétrole, qui mettent fin à trois séances consécutives de baisse et renforcent les craintes inflationnistes déjà vives parmi les opérateurs.

Le Brent LCOc1 avance de 3,98% à 87,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 3,9% à 82,35 dollars.

L'évolution des prix de l'énergie sera sans aucun doute un élément clé dans les délibérations de la banque centrale américaine, qui annoncera ce mercredi soir sa décision concernant les taux d'intérêt.

La plupart des opérateurs s'attendent à un statu quo, mais les paris en faveur d'une hausse avoisinent un tiers, ce qui témoigne de la nervosité provoquée par l'inflation liée aux fluctuations du conflit au Moyen-Orient.

Comme si cela ne suffisait pas, le secteur des semi-conducteurs reste sous pression, provoquant de fortes baisses sur les Bourses asiatiques, sur fond de doutes concernant les capitalisations liées à l'essor de l'IA et avant que Microsoft MSFT.O et Meta META.O ne publient leurs résultats plus tard dans la journée.

LES VALEURS A SUIVRE : nL8N43U2IA

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, les gains de Boeing et Coca-Cola prenant le pas sur les baisses observées dans le secteur des puces.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,03%, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 0,21%, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,22%.

EN ASIE

L'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, la prudence s'imposant avant la publication des résultats des entreprises technologiques américaines et alors que les investisseurs évaluent les derniers développements au Moyen-Orient.

En Corée du Sud, l'indice Kospi .KS11 de la Bourse de Séoul a fini sur une perte de 5,99%, l'action du géant des puces SK Hynix 000660.KS plongeant de 9,6% après avoir publié des résultats trimestriels exceptionnels qui n'ont toutefois pas répondu aux attentes élevées des investisseurs.

"SK Hynix a affiché de solides résultats, mais sur le marché actuel de l'IA, la solidité ne suffit plus. Les investisseurs attendaient des catalyseurs supplémentaires, notamment en matière d'accords à long terme et de rendement pour les actionnaires, afin de soutenir un secteur de la mémoire devenu l'épicentre du marché de l'IA", souligne Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments.

Le Kospi, un indice très volatil et fortement tributaire du secteur technologique, avait déjà enregistré une baisse de 10% lors de la séance précédente.

En Chine, l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations avance en revanche de 0,51%, tandis que le le SSE Composite .SSEC de Shanghaï prend 0,21%.

L'action du fabricant chinois des puces mémoire CXMT 688825.SS fait figure d'exception dans le secteur, enregistrant un gain de plus de 10%.

La Bourse de Hong Kong .HSI progresse quant à elle de 1,28%.

TAUX / CHANGES

La hausse des prix du pétrole alimente la hausse des rendements obligataires avant la décision de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne 1 point de base à 4,6144%, tandis que celui de l'oligation à deux ans US2YT=RR prend 1,4 point de base pour s'établir à 4,2912%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR avance de 1,2 points de base à 3,1204%. Son homologue à deux ans DE10YT=RR gagne près de 2 points de base à 2,7589%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,10% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro gagne 0,08% pour s'établir à 1,1394 dollar EUR= .

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 29 JUILLET

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|