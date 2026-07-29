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Sécu : 24 millions d'euros d'économies générées en 2027 grâce à des baisses de prix de médicaments génériques
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/07/2026 à 10:16
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Ces baisses de prix "seront effectives au 1er janvier", a précisé à l'AFP le syndicat majoritaire des pharmaciens d'officine (FSPF).

Un petit remontant pour l'Assurance maladie, très déficitaire. Les économies générées par des baisses de prix concernant principalement les génériques seront de l'ordre de 24 millions d'euros pour l'Assurance maladie en 2027, selon les principaux syndicats de pharmaciens d'officine mardi 28 juillet.

Ces baisses de prix, décidées à l'occasion du Comité de suivi des génériques (CSG) qui s'est tenu la semaine dernière, "seront effectives au 1er janvier", a précisé à l'AFP François Xavier Hemery, du pôle économique du syndicat majoritaire des pharmaciens d'officine (FSPF).

Chaque année, le gouvernement fixe un objectif d’économies pour limiter la dépense en médicaments remboursés. Des classes de médicaments concernées par des baisses de prix sont identifiées en tenant compte de l’ancienneté des produits, du niveau de concurrence, des efforts déjà réalisés et de l’évolution des volumes de vente. Les baisses de prix ont jusqu'à présent visé surtout les produits anciens pour financer l’arrivée de produits nouveaux.

Le déficit de l'Assurance maladie risque d'atteindre 15 milliards en 2027, et 17 milliards en 2029

Le Comité économique des produits de santé (CEPS) est chargé par le gouvernement de négocier les prix des médicaments remboursés mais aussi de les réviser. A cet égard, deux sessions annuelles d'un comité de suivi des génériques (CSG) sont prévues : l'une à l'été pour une mise en œuvre au 1er janvier, et une autre qui intervient à l'automne. Le CEPS écoute les doléances de chaque partie prenante - syndicats d'officine et de l'industrie pharmaceutique - puis délibère à huis clos.

"Alors que le CEPS avait initialement engagé une vague de baisses de prix sur 12 groupes génériques, représentant 43,9 millions d'euros d’économies pour l’Assurance maladie, cette trajectoire a été profondément réorientée", s'est réjoui l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) dans un communiqué. "Près de 20 millions d'euros de baisses de prix ont été évitées" par rapport à la mouture initiale, a-t-il chiffré.

L'Assurance maladie souffre d'un déficit "extrêmement élevé", soulignait début juillet son directeur général Thomas Fatôme : il devrait s'établir à 13,8 milliards d'euros en 2026, et risque d'atteindre 15 milliards en 2027, et 17 milliards en 2029. Dans son rapport annuel visant à éclairer les débats budgétaires de l'automne, l'Assurance maladie fixait l'objectif de réduire ses dépenses de 3,9 Md d'euros en 2027, dont 1,3 Md dans le champ des médicaments et dispositifs médicaux (baisses de prix, amélioration de la pertinence des prescriptions, promotion des génériques...).

Budget France

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