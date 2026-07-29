Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec BASF, Gerresheimer, Eni, Reckitt)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les valeurs liées aux puces électroniques restent sous pression, provoquant de fortes baisses sur les Bourses asiatiques mercredi, sur fond de doutes concernant les capitalisations liées à l'essor de l'IA et avant que Microsoft MSFT.O et Meta META.O ne publient leurs résultats plus tard dans la journée.

L'action du géant des puces SK Hynix 000660.KS a plongé de

plus de 9% la Bourse de Séoul après avoir publié des résultats trimestriels exceptionnels qui n'ont toutefois pas répondu aux attentes élevées des investisseurs.

Le fabricant néerlandais d'équipements pour puces ASMI

ASMI.AS a par ailleurs anticipé mardi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre nettement supérieur aux attentes, misant sur la forte demande liée à l'IA.

* KERING PRTP.PA - Les ventes de Gucci, navire amiral du géant français du luxe, ont reculé moins que prévu au deuxième trimestre, la forte demande américaine ayant en partie compensé la baisse des dépenses dans d'autres régions.

Le courtier HSBC a par ailleurs relevé mercredi sa recommandation sur la valeur à "acheter" contre "conserver".

L'action est attendue en hausse de 10% à l'ouverture.

* HERMÈS HRMS.PA a fait état mercredi d'une accélération de sa croissance au deuxième trimestre, portée par la reprise du tourisme en Europe et une forte demande aux États-Unis.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Le fabricant franco-italien de lunettes a fait état mardi d'une hausse de 15% de son résultat d'exploitation ajusté au premier semestre, dépassant largement les prévisions des analystes, tandis que la croissance de son chiffre d'affaires a été portée par la forte demande de lunettes dotées d'IA et de produits pour la myopie.

* DANONE DANO.PA a déclaré mercredi aborder le second semestre de l'année avec "confiance" après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, le groupe agroalimentaire affichant une amélioration des performances de sa division de nutrition spécialisée.

* RÉMY COINTREAU RCOP.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 1,3% au premier trimestre de son exercice, progression meilleure que prévu à la faveur, selon le groupe de spiritueux, d'un recul limité de ses ventes dans la région Amériques.

* LEGRAND LEGD.PA a relevé mercredi son objectif annuel de croissance de ses ventes après une hausse de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année, porté les centres de données ("data centers").

* BUREAU VERITAS BVI.PA a relevé mercredi l'objectif annuel de croissance de son chiffre d'affaires, le spécialiste français de la certification citant la prise en compte des sorties engagées, tout en publiant un résultat opérationnel ajusté en hausse de 3,1% à 506,5 millions d'euros pour le premier semestre.

* SOPRA STERIA SOPR.PA a relevé mercredi son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires, le groupe de conseils informatiques citant son positionnement sur les marchés à fort potentiel et liés à la souveraineté numérique, ainsi que la dynamique de croissance du premier trimestre.

* ALTEN LTEN.PA a relevé mardi ses objectifs annuels après avoir affiché un retour à la croissance organique sur les six premiers mois de son exercice, déclarant un chiffre d'affaires de 2,11 milliards d'euros sur la période.

* MERCIALYS MERY.PA a relevé mardi son objectif annuel de résultat net récurrent (RNR) après avoir affiché un chiffre en progression de 4,1% sur les six premiers mois de son exercice.

* GTT GTT.PA a fait état mardi d'un recul de 0,4% sur un an de son chiffre d'affaires au premier semestre, qui ressort à 387,3 millions d'euros, le groupe citant la baisse du nombre de méthaniers en cours de construction sur la période et une base comparative difficile

* NEXANS NEXS.PA - Le spécialiste des câbles industriels a relevé mercredi ses perspectives 2026 d'Ebitda ajusté et de flux de trésorerie disponible, tout en publiant une hausse de 5% de son chiffre d'affaires semestriel, le groupe citant la croissance organique des activités d'électrification et les effets de sa stratégie de croissance.

* M6 MMTP.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% à 346,1 millions d'euros au second trimestre de son exercice, le groupe télévisuel français citant le succès de la diffusion de la Coupe du Monde de la Fifa organisée sur les mois de juin et de juillet.

* VERALLIA VRLA.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires en baisse de 1,4% sur un an pour le premier semestre, le verrier français citant principalement la baisse des prix de vente, mais son Ebitda est resté globalement stable grâce aux premières économies liées aux restructurations industrielles lancées en Europe.

* CMA CGM - Le troisième plus grand groupe de porte-containers au monde a publié mardi un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel en hausse au deuxième trimestre, citant une demande forte et soutenue malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient et aux droits de douane américains.

* SOITEC SOIT.PA a annoncé mardi avoir trouvé un accord sur les principales modalités de résolution de son litige en cours avec l'administration fiscale française.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - La banque allemande a fait état mercredi d'une hausse de 10% de son bénéfice au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à un recul, la performance solide de l'activité de banque d'investissement ayant compensé la hausse des dépenses.

* UBS UBSG.S a fait état mercredi d'une hausse de 17% de son bénéfice au deuxième trimestre, supérieure aux prévisions, et prévoit de racheter des actions pour un montant de trois milliards de dollars (2,63 milliards d'euros) d'ici la mi-2027.

* CAIXABANK CABK.MC - La banque espagnole a publié mercredi une progression de 10,1% de son bénéfice trimestriel, grâce à la progression des revenus liés aux activités de crédit et des prêts, soutenue par la croissance solide de l'économie espagnole.

* LOGITECH LOGN.S a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux prévisions, grâce notamment à un important remboursement des droits de douane imposés par les Etats-Unis.

* RECKITT RKT.L a dépassé mercredi les prévisions de croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et a confirmé ses prévisions annuelles, la forte demande en Chine, en Inde et sur d'autres marchés émergents ayant contribué à compenser la faiblesse observée en Europe et les perturbations liées à la guerre en Iran.

* BANIJAY BNJ.AS - Le groupe français de divertissement a exclu mercredi toute prise de contrôle de Lionsgate Studios

LION.N , affirmant qu'il se concentrait sur l'intégration de ses récentes acquisitions et la réduction de sa dette.

* SOLVAY SOLB.BR a publié mercredi une baisse moins importante que prévu de son Ebitda du deuxième trimestre, l’impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur les opérations du groupe chimique belge ayant été en partie compensé par les économies de coûts structurelles.

* PORSCHE P911_p.DE - Le constructeur automobile de luxe a confirmé mercredi ses prévisions pour 2026 à l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre, malgré des difficultés persistantes, alors que les mesures de restructuration commencent à porter leurs fruits, selon le constructeur automobile de luxe.

* ASTON MARTIN AML.L - La perte du constructeur automobile s'est réduite au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, grâce aux ventes solides de son véhicule hybride rechargeable Valhalla et à une rigoureuse maîtrise des coûts.

* BASF BASFn.DE a déclaré mercredi que les taux d'utilisation de ses installations dans son plus grand complexe chimique de Ludwigshafen s'étaient améliorés en raison des perturbations d'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient. Le groupe a également confirmé mercredi ses résultats préliminaires publiés récemment.

* NORDEX NDXG.DE - Le fabricant d'éoliennes a fait état mercredi d'un résultat opérationnel nettement supérieur aux prévisions au deuxième trimestre, grâce à une forte demande en Europe et à l'apport d'importantes commandes en provenance des États-Unis.

* ENI ENI.MI - Le groupe énergétique italien a relevé mercredi le montant de son programme de rachat d'actions, le portant de 2,8 milliards d'euros à 3,4 milliards d'euros, après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions.

* RWE RWEG.DE - Le plus grand producteur d'électricité allemand a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice pour 2026 et 2027, grâce à de solides performances opérationnelles au premier semestre et à des effets ponctuels positifs.

* STANDARD CHARTERED STAN.L a publié mercredi une hausse de 9% de son bénéfice avant impôts au premier semestre, supérieure aux prévisions, et a relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, grâce à la forte progression des revenus issus de la gestion de patrimoine et des activités bancaires internationales.

* RIO TINTO RIO.L a publié mercredi son résultat sous-jacent semestriel le plus élevé depuis quatre ans, les performances de ses divisions cuivre et aluminium, liées à la demande énergétique, ayant dépassé pour la première fois le bénéfice généré par son activité phare, le minerai de fer.

* GSK GSK.L - Le laboratoire pharmaceutique britannique a lancé mardi un programme de réduction des coûts de 1,9 milliard de livres sterling (2,21 milliards d'euros) afin de contribuer au financement de son programme d'essais cliniques de phase avancée.

* GERRESHEIMER GXIG.DE - Le fabricant allemand d'emballages pharmaceutiques a annoncé mercredi la cession de deux divisions spécialisées dans les emballages en plastique, dont la filiale américaine Centor, au fonds d'investissement Apax Funds pour un montant de 1,5 milliard d'euros, dette comprise.

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(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)