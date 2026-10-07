L'AIE se réunira mercredi pour discuter d'un projet de déblocage des stocks de pétrole et de gazole, selon deux diplomates de l'UE

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(Ajout d'informations contextuelles sur les prix du diesel au paragraphe 3, et de détails supplémentaires concernant l'Allemagne aux paragraphes 6 et 7)

par Kate Abnett

Le conseil d'administration de l'Agence internationale de l'énergie tiendra une réunion informelle mercredi à 13h00 heure locale (11h00 GMT) afin de discuter d'un projet de libération des stocks de pétrole et de diesel, ont déclaré deux diplomates de l'Union européenne.

Les représentants des pays de l’UE avaient déjà discuté de cette proposition lors d’une réunion mercredi matin, ont ajouté les diplomates.

La flambée des prix du gazole a fait de ce carburant, indispensable au transport routier, à l’agriculture et à l’industrie, un enjeu politique et économique mondial . Les conflits en Iran et en Ukraine ont réduit les exportations et endommagé des raffineries, contribuant ainsi à la hausse des prix.

Le Groupe des 7 pays a convenu la semaine dernière de mettre sur le marché 100 millions de barils de pétrole brut et de gazole après que le président américain Donald Trump eut averti certains pays européens que s’ils ne mettaient pas davantage de gazole sur le marché, les États-Unis interdiraient les exportations de gazole.

Le G7 comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, ainsi que les pays de l’Union européenne que sont la France, l’Allemagne et l’Italie.

On ne savait pas immédiatement si l’accord du G7 consistait simplement à libérer la part restante d’une mise sur le marché de 400 millions de barils coordonnée par l’AIE, à laquelle les pays s’étaient engagés en mars, ou s’il s’agissait d’ajouter des volumes supplémentaires à cette quantité.

Le ministère allemand de l’Économie a déclaré qu’il travaillait à l’approbation de la mise sur le marché des réserves énergétiques et qu’il participerait à la mise à disposition des volumes déjà fixés par l’AIE en mars.

La mesure prise en mars, motivée par la guerre en Iran, a constitué la plus importante libération de stocks d’urgence jamais réalisée.