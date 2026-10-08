Les Allemands resteront de "bons Européens", assure le président Steinmeier

Emmanuel Macron (d) et le président allemand Frank-Walter Steinmeier à l'Elysée à Paris le 8 octobre 2026 ( POOL / Christophe PETIT TESSON )

"Les Allemands vont rester de bons Européens", malgré tous les "changements" auxquels ils sont confrontés, a assuré le président allemand Frank-Walter Steinmeier, lors d'une visite d'Etat jeudi en France, en référence notamment à la montée de l'extrême droite dans son pays.

"Il est d'autant plus important pour moi, dans des temps où l'Allemagne vient juste d'avoir des élections, de te rassurer et de rassurer nos voisins", a-t-il lancé au côté d'Emmanuel Macron à l'Elysée.

"Les Allemands vont rester de bons Européens malgré tous les changements chez nous, économiques, politiques, dans notre politique en matière de sécurité", a poursuivi ce social-démocrate, aux pouvoirs constitutionnels limités, dans un vibrant hommage au passage à son hôte, un "Européen vraiment convaincu, dont l'Europe souveraine a toujours été le moteur".

Face à la menace russe, Berlin s'est engagé dans un réarmement massif qui suscite en France la crainte d'un décrochage et d'une montée en puissance militaire de l'Allemagne aux dépens de l'autonomie stratégique européenne.

"L'Allemagne ne pourra réussir que comme une Allemagne européenne, étroitement intégrée dans l'Union européenne", a martelé Frank-Walter Steinmeier, qui quittera ses fonctions au printemps 2027, tout comme son homologue français.

Evoquant des "temps sacrément difficiles", le président allemand est aussi revenu sur l'extrême droite qui vient de prendre les rênes d'un Parlement régional, en Saxe-Anhalt, dans l'est de l'Allemagne, pour la première fois depuis 1945.

"Dans nos deux pays, nous assistons à une polarisation des sociétés, avec la montée en puissance des extrêmes (..) ce qui ne rend pas plus facile le fait de gouverner", a-t-il pointé, déplorant une "réalité amère et oppressante".

Emmanuel Macron a insisté, comme lui, sur l'importance de la relation franco-allemande en Europe et la nécessité de "renforcer la démocratie" face à la "polarisation", "dans un moment où le complotisme et le scepticisme l'emportent parfois".

"Nous voyons combien nos démocraties sont bousculées aujourd'hui par le doute, par aussi cette fragmentation, cette polarisation que nous vivons", a estimé le président français plus de 60 ans après la réconciliation franco-allemande.

Comme son homologue, le président français a martelé que "ce que nous avons su bâtir ces dernières décennies (avec l'amitié franco-allemande, ndlr) est inaltérable".

"Notre responsabilité, elle se joue aussi dans les mois et les années qui viennent, pour les décennies à venir, c'est de rendre cette paix impossible à rompre", a-t-il ajouté dans une allusion aux prochaines élections en France.