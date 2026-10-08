Aux yeux du patron de Ryanair, le coût du kérosène restera élevé une année de plus

Le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary

par Julia Payne et Joanna Plucinska

Les compagnies aériennes européennes vont connaître une nouvelle année de coûts de ​carburant élevés et de taris en hausse, la guerre en Iran maintenant les prix du kérosène à un niveau supérieur d'environ 50% à celui d'avant le ​conflit, a déclaré jeudi Michael O'Leary, directeur général de Ryanair.

S'exprimant devant des journalistes, le patron de la compagnie ​aérienne irlandaise à bas coûts a estimé ⁠que ce surcoût de 50% du kérosène devrait se maintenir pendant les ‌12 à 18 prochains mois.

Cette situation pèse fortement les marges transporteurs, malgré le recours généralisé à la couverture du risque de ​prix du carburant.

"Nous serons ‌tous confrontés à un énorme défi en matière de ⁠coûts l’année prochaine", a dit Michael O’Leary lors d'une conférence de presse d'Airlines for Europe (A4E), tout en précisant qu’il ne s’attendait pas à une pénurie de ⁠l’approvisionnement dans un avenir ‌proche.

Il prévoit une hausse des tarifs, et ce d'autant plus ⁠que nombre de transporteurs sont nettement moins couverts contre les fluctuations des ‌coûts du kérosène à l'horizon 2027.

"Les compagnies aériennes ne pourront survivre ⁠que si elles répercutent ces coûts de carburant exorbitants sous ⁠forme de tarifs ‌plus élevés et ce sont les clients qui devront payer", a-t-il ajouté.

Parmi les ​autres participants à la conférence figuraient les ‌dirigeants d’Air France-KLM, d’easyJet, de Lufthansa et d’IAG, maison mère de British Airways et d'Iberia.

Bon nombre de ​ces transporteurs ont déjà commencé à répercuter le coût du carburant sur les passagers par le biais de tarifs plus élevés.

Par ailleurs, les dirigeants ⁠des compagnies aériennes sont revenus sur la récente attaque survenue dans le cockpit d’un avion de flydubai.

Carsten Spohr, président du directoire de Lufthansa, a affirmé qu’il était impossible de prévenir tous les incidents et que les normes de sécurité restaient très élevées.

(Rédigé par Julia Payne et Joanna Plucinska; Version française Rihab Latrache, édité ​par Benoit Van Overstraeten)