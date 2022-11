Investor Awards 2022 - Table Ronde : les femmes et l'investissement, un défi pour les professionnels de la Finance

La 21e édition des Investor Awards s'est tenue le mardi 8 novembre 2022 au musée d'Orsay. Cette cérémonie qui récompense les sociétés cotées, s'est ouverte avec une table ronde ayant pour thème : « Les femmes et l'investissement : un défi pour les professionnels de la finance »

Alors que les inégalités des femmes reculent dans de nombreux domaines, l'investissement reste un domaine où de forts investissements subsistent, notamment dans la détention de produits d'épargne. Y aurait-il une différence dans la façon dont on investit ou dont on a accès à l'investissement quand on est un homme ou une femme. Y at-il des freins, des points bloquants qui empêchaient les femmes de s'emparer de questions d'argent et de patrimoine, que ce soit au niveau de l'éducation financière, du couple ou même de l'entreprise ?

Si c'est le cas, comment les professionnels de la finance peuvent s'emparer du sujet pour proposer des réponses simples, adaptées et efficaces ?

Dans ce replay d'une durée de 45 minutes, découvrez les réponses et les pistes de réflexion améliorées par les intervenants de cette table ronde :

• Estelle Castres – directrice France Belgique et Luxembourg chez Blackrock

• Sibylle Le Maire - directrice exécutive du groupe Bayard et fondatrice de ViveS Media

• Cyril Brogniart, directeur général de Grant Thornton France.

• Benoit Grisoni, directeur général de Boursorama