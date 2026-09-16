Equinor prévoit de développer ses activités dans le secteur du GNL au début des années 2030 afin de répondre à la demande européenne et asiatique

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par Florence Tan

Equinor EQNR.OL prévoit d'étendre son portefeuille d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) pour atteindre entre 10 et 15 millions de tonnes par an (tpy) au début de la prochaine décennie afin de répondre à la demande européenne et asiatique, ont déclaré jeudi des dirigeants de l'entreprise.

Le producteur norvégien devrait annoncer cette semaine un deuxième accord de fourniture de GNL à un client asiatique, a déclaré à Reuters Ingvar Egeland, vice-président d’Equinor en charge du GNL.

En mai, Equinor s'était engagé dans un contrat d'approvisionnement en GNL d'une durée de 15 ans avec la société indienne Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corp.

“Nous sommes en pourparlers avec de nombreuses contreparties, notamment en Inde mais aussi dans certains pays d’Asie du Sud-Est, qui souhaitent disposer de nouvelles sources d’approvisionnement”, a déclaré M. Egeland, ajoutant qu’Equinor se concentrait sur les contrats d’approvisionnement destinés aux entreprises énergétiques publiques et aux producteurs d’engrais.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a empêché le Qatar et les Émirats arabes unis d’exporter la majeure partie de leur GNL via le détroit d’Ormuz, par lequel transitait auparavant un cinquième des approvisionnements mondiaux, contraignant les acheteurs asiatiques à rechercher d’autres sources d’approvisionnement.

Equinor a chargé en août sa première cargaison de GNL américain depuis le terminal d’exportation de Sabine Pass, exploité par Cheniere, et prévoit que son portefeuille d’approvisionnement doublera pour atteindre 7 millions de tonnes par an en 2030, lorsque les livraisons américaines auront atteint leur pleine capacité. La moitié de cet approvisionnement provient de son usine de GNL de Hammerfest, en Norvège.

Equinor prévoit d’augmenter ses livraisons pour atteindre 10 à 15 millions de tonnes par an d’ici le début des années 2030, y compris des cargaisons dont le prix sera indexé sur le Brent afin de diversifier son exposition aux fluctuations de prix, a déclaré M. Egeland.

Ce volume exclut la Tanzanie, a-t-il ajouté, où Equinor mène un projet qui a pris du retard en raison de négociations avec le gouvernement.

Le vice-ministre tanzanien de l’Énergie a déclaré cette semaine que le gouvernement pourrait adopter d’ici la fin de l’année une nouvelle loi régissant les investissements dans le GNL.

M. Egeland a indiqué que les sources potentielles de nouveaux approvisionnements comprenaient la côte est des États-Unis, la côte ouest du Canada, l'Amérique du Sud et des pays africains autres que la Tanzanie.