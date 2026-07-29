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Eni augmente ses rachats d'actions alors que son bénéfice du deuxième trimestre atteint son plus haut niveau depuis trois ans
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 11:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le résultat net ajusté a plus que doublé pour atteindre 2.3 milliards d'euros

* Eni relève à 5% son objectif de croissance de la production d'hydrocarbures pour 2026

* Ares apportera une contribution en capital de 2 milliards de dollars dans le cadre d'un partenariat dans le domaine des infrastructures

(Ajout de la réaction du titre et des commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5, d'un graphique et des détails de l'accord financier avec Ares aux paragraphes 10 à 12) par Francesca Landini

Le groupe énergétique italien Eni

ENI.MI a relevé mercredi son programme de rachat d'actions de 600 millions d'euros, le portant à 3.4 milliards d'euros (3.9 milliards de dollars) après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes.

Le bénéfice net ajusté de la société a plus que doublé entre avril et juin par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant 2.3 milliards d’euros, dépassant ainsi le consensus des analystes de 2.09 milliards d’euros et atteignant son plus haut niveau en trois ans.

Eni a indiqué qu’elle pourrait verser un dividende supplémentaire au quatrième trimestre si le cours du Brent restait nettement supérieur à ses prévisions.

À 07h50 GMT, l’action du groupe contrôlé par l’État progressait de 4.4%, surperformant la hausse de 0.2% de l’indice des valeurs vedettes de Milan .FTMIB .

“Le résultat net ajusté dépasse les prévisions du marché, grâce aux gains réalisés sur le négoce du gaz, à la contribution positive des marges élevées sur les biocarburants et à une charge fiscale moindre dans l’activité principale en amont”, a indiqué Citi dans une note adressée à ses clients.

La flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit entre les États-Unis et l'Iran a favorisé les performances du groupe.

La guerre en Iran a perturbé le trafic dans le détroit d’Ormuz, réduit les approvisionnements et propulsé les prix du brut et du gaz à des niveaux jamais vus depuis plusieurs années, ce qui a dopé les bénéfices des grands groupes pétroliers, notamment le norvégien Equinor EQNR.OL et le français TotalEnergies TTEF.PA .

ACCORD FINANCIER AVEC LE GESTIONNAIRE D’ACTIFS ARES

La production d’hydrocarbures a augmenté de 7% en glissement annuel au deuxième trimestre, ce qui a conduit la société à revoir à la hausse son objectif de croissance annuel, le portant à 5% contre 3% à 4% précédemment. Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) ajusté pro forma de la division exploration et production (E&P) d’Eni s’est établi à 4.77 milliards d’euros, dépassant les estimations des analystes. L’EBIT de la division gaz et GNL a également dépassé le consensus, atteignant 503 millions d’euros.

Eni a également annoncé qu’elle recevrait un apport en capital de 2 milliards de dollars de la part du gestionnaire d’actifs américain Ares ARES.N dans le cadre d’un accord de partenariat portant sur certaines infrastructures pétrolières et gazières du groupe.

Cette opération financière, pour laquelle Rothschild a agi en tant que conseiller d’Ares, vise à dégager des capitaux pour de nouveaux projets et n’augmentera pas la dette d’Eni. Elle confirme une information publiée par Reuters en mai.

Au vu de ses derniers résultats, Eni table désormais sur une croissance plus forte de son flux de trésorerie opérationnel sous-jacent (CFFO), qui devrait atteindre 15 milliards d’euros.

“Nous parvenons à développer avec succès notre activité d’exploration et de production (E&P) en vue de la prochaine phase de croissance et de création de valeur”, a déclaré le directeur général Claudio Descalzi dans un communiqué.

(1 dollar = 0.8773 euro)

Dividendes
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
124,860 USD NYSE -2,35%
CITIGROUP
129,120 USD NYSE -2,57%
ENI
23,575 EUR MIL +7,09%
EQUINOR
391,100 NOK LSE Intl +3,80%
FTSE MIB
51 601,57 Pts FTSE Indices -0,19%
Gaz naturel
2,66 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
89,69 USD Ice Europ +5,46%
Pétrole WTI
84,47 USD Ice Europ +5,71%
TOTALENERGIES
75,8100 EUR Euronext Paris +2,75%
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