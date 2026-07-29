Ineos prévoit le démarrage de son nouveau site pétrochimique d'Anvers à partir de mi-2027

Le pétrochimiste britannique Ineos prévoit de démarrer au second semestre 2027 l'important site de production d'éthylène, matière première de certains plastiques, en construction à Anvers en Belgique, après qu'une des parties de l'installation a été bloquée plusieurs mois par la guerre au Moyen-Orient.

Un centre pétrochimique d'Ineos à près de Martigues (illustration) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

La finalisation de l'ensemble du site "est prévue pour l'été prochain", explique Ineos, dans un communiqué mardi soir. "Notre objectif est d'être en mesure de démarrer le vapocraqueur au second semestre 2027".

Le groupe britannique explique avoir été livré mardi d'un premier "module", pesant près de 7.000 tonnes pour 55 mètres de haut, et en attend un second de manière imminente.

Ces impressionnantes structures, qui pèsent "presque le poids de la partie métallique de la Tour Eiffel", ont été construites à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis, et sont restés bloquées plusieurs mois dans la région en raison de la guerre au Moyen-Orient, explique le groupe britannique.

"Les deux navires les transportant ont réussi à passer le détroit d'Ormuz lors du cessez-le feu de mi-juin", rejoignant la Belgique six semaines plus tard via le canal de Suez en Egypte, détaille l'entreprise dans un communiqué.

Une fois livrés et débarrassés de leurs protections pour le transport, ils permettront à Ineos d'achever la construction du site chimique, baptisé "Project One" et présenté par l'entreprise comme le plus gros investissement, de l'ordre de 4 milliards d'euros, réalisé dans l'industrie chimique en Europe depuis un quart de siècle.

Il doit transformer de l'éthane, hydrocarbure dérivé de l'exploitation du gaz et du pétrole, en éthylène, qui permet de produire différents matériaux comme les polyéthylènes ou le PVC.

Le site doit pouvoir produire presque 1,5 million de tonnes d'éthylène chaque année, explique Ineos.

Présenté comme mieux disant que ses équivalents européens sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, il avait fait l'objet de vives contestations d'organisations de défense de l'environnement, à la fois en Belgique et aux Pays-Bas, dont la frontière se situe à quelques kilomètres.

L'ONG ClientEarth estimait fin novembre 2025 que "les émissions de l'usine pourraient être cinq fois supérieures à l'estimation avancée par Ineos", ce dernier n'ayant pas calculé les émissions "liées à l'ensemble du cycle de vie de son produit", depuis l'extraction des hydrocarbures jusqu'à l'incinération des déchets plastiques en fin de vie.