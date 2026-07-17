EN DIRECT-Nouvelles attaques américaines contre l'Iran, riposte de Téhéran

L'armée américaine a effectué de nouvelles frappes en Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que l'armée iranienne a affirmé avoir visé des cibles militaires américaines au Moyen-Orient.

L'armée américaine a lancé une nouvelle salve d'attaques contre l'Iran pour la sixième nuit consécutive jeudi "afin de détériorer davantage les capacités militaires iraniennes".

Des projectiles américains ont frappé jeudi soir l'île de Qeshm ainsi que les environs du port de Bandar Abbas et les médias iraniens ont rapporté que des ponts avaient été pris pour cible dans le sud du pays, l'agence Irna rapportant que sept personnes avaient été tuées lors de ces frappes américaines.

L'armée iranienne a dit avoir lancé des frappes contre des cibles militaires américaines au Koweït, tandis que les sirènes d'alerte ont retenti à Bahraïn et que le Qatar a dit repousser des attaques aériennes.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés plus tôt ce mois-ci de ne pas respecter les conditions de l'accord intérimaire signé en juin et d'avoir enfreint le cessez-le-feu, jetant une ombre sur une issue diplomatique au conflit.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

06h21 - Les Gardiens de la révolution iranienne disent avoir attaqué un centre de commandement d'opérations spéciales à Al Tanf, en Syrie, en représailles après la mort de soldats iraniens à Iranshahr, rapporte l'agence de presse Tasnim.

05h21 - L'agence de presse iranienne Irna rapporte que sept personnes ont été tuées dans les frappes américaines ayant visé des ponts dans le sud de l'Iran.

05h07 - Trois explosions sont entendues à Chabahar, dans le sud-est de l'Iran, rapportent les médias officiels iraniens.

05h00 - Le Qatar intercepte plusieurs attaques aériennes, dit le ministère de la Défense.

04h49 - L'armée iranienne dit avoir visé des cibles américaines au Koweït lors d'attaques de drones, rapportent les médias officiels iraniens.

04h44 - Les sirènes d'alerte résonnent à Bahreïn pour la deuxième fois vendredi, dit le ministère de l'Intérieur.

04h32 - Cinq ponts ont été frappés dans le sud de l'Iran lors des dernières attaques américaines, rapportent les médias officiels iraniens.

04h16 - Le ministère de l'Intérieur du Qatar indique qu'un enfant a été blessé lors de l'interception d'un missile durant une attaque iranienne.

03h54 - L'armée américaine dit avoir conclu ses frappes contre l'Iran.

02h35 - Plusieurs détonations retentissent à Doha, au Qatar, alors qu'une alerte de sécurité est émise par le gouvernement, selon un témoin.

L'origine des détonations n'est pas immédiatement connue.

01h29 - L'armée du Koweït dit repousser des menaces de missiles et de drones.

01h10 - L'agence de presse iranienne Tasnim rapporte que l'armée iranienne dit avoir visé des hélicoptères et des avions de reconnaissance américain lors d'une attaque de drones contre la base militaire de Sakhir, à Bahreïn.

00h39 - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, dit que si les Etats-Unis et l'Iran ne parviennent pas à s'accorder pour améliorer les flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz, le monde devrait bientôt s'inquiéter de la sécurité énergétique.

"La sécurité pétrolière est toujours une question cruciale", affirme Fatih Birol. "Nous devrions nous inquiéter. Je m'inquiète de ne pas voir la situation s'améliorer dans les prochaines semaines."

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de jeudi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)