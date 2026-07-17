DBV Technologies creuse sa perte nette au 1er semestre

DBV Technologies publie une perte nette de 98 MUSD pour les six mois clos le 30 juin 2026, contre 69 MUSD un an auparavant. Rapportée au nombre d'actions, elle est toutefois passée de 0,58 USD à 0,23 USD, grâce au renforcement significatif de la base de capitaux propres à la suite des financements récents.

Les frais de R&D de la société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des allergies se sont élevés à 64,6 MUSD au 1er semestre, contre 55,2 MUSD un an plus tôt, du fait notamment d'un accroissement de l'activité clinique liée aux études COMFORT Toddlers et THRIVE, ainsi qu'à la préparation du dépôt du BLA.

Ils ont aussi augmenté en raison d'investissements dans les fonctions affaires médicales, qualité et réglementaire aux Etats-Unis, ainsi que de la constitution de stocks précommerciaux en préparation du lancement du patch Viaskin Peanut chez les enfants de 4 à 7 ans aux Etats-Unis, sous réserve de son approbation réglementaire.

DBV Technologies revendique une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 174,9 MUSD au 30 juin 2026, permettant de financer ses activités jusqu'au 3e trimestre 2027, ainsi qu'une visibilité renforcée auprès de la communauté des investisseurs européens grâce à son entrée dans le CAC Mid 60 et le SBF 120.