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Netflix prévoit un T3 inférieur aux attentes, va restreindre les données communiquées
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 07:25

L'illustration montre le logo de Netflix

L'illustration montre le logo de Netflix

par Lisa Richwine

Netflix ‌a publié jeudi des prévisions pour le troisième trimestre inférieures aux attentes ​de Wall Street et exprimé son intention de réduire les informations qu'il partage à propos des heures de visionnage sur la plateforme, en marge ​d'efforts pour développer de nouveaux vecteurs de croissance.

Le titre du géant du 'streaming' reculait d'environ 4% dans ​les échanges boursiers d'après-clôture.

Netflix dit s'attendre ⁠à un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars sur la ‌période juillet-septembre et d'un bénéfice ajusté de 82 cents par action.

D'après des données LSEG, les analystes anticipaient en moyenne un ​chiffre d'affaires trimestriel de ‌13 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de ⁠84 cents par action.

Le groupe a fait savoir qu'il publierait une fois par an seulement, contre deux fois actuellement, un rapport sur les données ⁠de visionnage sur ‌la plateforme. Cette mesure, a-t-il dit, entrera en vigueur en ⁠janvier 2027 et est destinée à focaliser "l'attention sur nos principaux indicateurs ‌financiers: chiffre d'affaires et marge d'exploitation".

Netflix avait déjà cessé l'an ⁠dernier de communiqué son nombre trimestriel d'abonnés.

Sur la période avril-juin, ⁠le chiffre d'affaires ‌du groupe s'est établi à 12,56 milliards de dollars, avec un bénéfice ​par action de 80 cents, des ‌montants relativement conformes au consensus.

"Nos performances financières demeurent solides et nous sommes en voie d'atteindre nos ​objectifs pour l'année", a-t-il dit dans la lettre trimestrielle envoyée à ses actionnaires.

Netflix s'affaire pour développer des activités publicitaires et proposer ⁠des jeux vidéos - des initiatives qui se trouvent pour l'heure à leurs premiers stades. Il a répété jeudi que ses recettes publicitaires s'élèveraient à 3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, grâce notamment au nombre croissant d'événements diffusés en direct.

(Lisa Richwine, avec Ed Lee à New York; ​version française Jean Terzian)

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