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Wall Street dans le rouge, sous l'effet du repli de la "tech"
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 07:18

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York

par Stephen Culp et Ragini Mathur

‌La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, sous l'effet du repli du secteur des ​semi-conducteurs et, dans son sillage, du secteur technologique tout entier, faisant oublier des données économiques plutôt rassurantes aux Etats-Unis et le début solide de la saison des résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones a cédé 0,20%, ​ou 105,32 points, à 52.553,32 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 38,63 points, soit 0,51%, à 7.533,77 points.

Le Nasdaq Composite a reculé ​de son côté de 387,28 points (1,47%) à 25.881,95 ⁠points.

Des données publiées dans la journée montrent que les ventes au détail aux Etats-Unis ont ‌progressé en juin, comme attendu, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé.

Mais, confirmant une tendance à Wall Street, les mouvements du secteur des semi-conducteurs ont ​été le principal catalyseur du marché, ‌pesant jeudi sur les trois grands indices new-yorkais - particulièrement sur le Nasdaq.

"Si ⁠vous regardez le reste du marché, ça va", a commenté Paul Nolte, conseiller et stratégiste chez Murphy & Sylvest, à Elmhurst dans l'Illinois, à propos du "poids des semi-conducteurs". "Il y a trois ou quatre ans, c'était ⁠8%, et maintenant ‌c'est plus de 20%", a-t-il dit.

Alors même que le géant TSMC a publié un ⁠bénéfice trimestriel ayant bondi de 77%, le secteur des semi-conducteurs s'est replié, illustration des attentes extrêmement ‌élevées des investisseurs à l'égard de ce moteur de croissance pour Wall Street cette ⁠année.

Le secteur des technologies a enregistré l'une des principales baisses du jour, ⁠de 1,8%, parmi les secteurs ‌majeurs du S&P-500, plombé par un éventail de fabriquants de carte mémoire dont SanDisk et Western ​Digital.

Pour le Dow Jones, une partie des pertes a ‌été effacée grâce au secteur des soins de santé, en hausse de 2,2% après que UnitedHealth Group a publié un ​chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et relevé son objectif annuel. UnitedHealth a fini en hausse de 1,2%.

A noter, également, United Airlines a cédé 1,8% alors que la flambée des prix du ⁠pétrole pèse sur ses perspectives.

GE Aerospace a chuté de 4,1% en dépit de prévisions annuelles revues à la hausse.

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(version française Jean Terzian)

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