Amundi-L'IPO de SBI Funds Management va générer environ €300 mlns de plus-value

Logo d'Amundi à l'extérieur du siège social de l'entreprise à Paris

‌Amundi a annoncé vendredi les ​termes définitifs de l'introduction en Bourse du gestionnaire ​de fonds indien SBI Funds Management ​Ltd., une ⁠opération qui devrait permettre ‌au groupe français de générer une plus-value, nette ​d’impôts ‌et de coûts, d’environ ⁠300 millions d’euros.

Le prix définitif de l’introduction en ⁠Bourse a ‌été fixé à 574 ⁠roupies indiennes (5,21 euros) ‌par action, "au plus ⁠haut de la fourchette" selon ⁠un ‌communiqué du géant français de ​la ‌gestion d'actifs.

La cotation des actions sur les ​marchés boursiers indiens débutera le 21 ⁠juillet 2026 et la plus-value générée par Amundi sera comptabilisée au troisième trimestre, précise le communiqué.

(Rédigé par ​Augustin Turpin)