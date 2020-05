Debrief Bourse du 18 mai : décollage du CAC 40 (+5,27%)

+5,27% voilà Le CAC 40 signe sa deuxième plus forte hausse depuis le début de l'année...et vient même flirter avec les 4500 points pour terminer à 4498 points.

Il faut dire le rebond des cours du pétrole au dessus des 30 dollars, une première depuis deux mois est perçu comme un signe très encourageant de reprise économique.

La levée de l'interdiction des ventes à découvert dans plusieurs pays européens dont la France est également vue comme un signe d'une plus grande confiance parmi les régulateurs.

La Fed est venue doper les marchés avec un Jerome Powell qui assure que l'institution n'est pas à court de munitions...

Enfin et non des moindres, l'annonce du laboratoire américain Moderna de résultats primaires encourageants dans le cadre d'un vaccin contre le Covid 19 vient apporter une autre note d'éclaircie dans un univers bien sombre depuis des semaines

Les marchés américains sont évidemment encouragés par cette annonce...L'espoir d'avancées sur le volet vaccin permet au Dow Jones de gagner plus de 3% à 18h heure de Paris

Il faut toutefois raison garder, d'une part la Biotech américaine ne parle que de résultats préliminaires, et il faut noter que le chapitre Covid-19 est loin d'être terminé même si le marché a décidé d'ignorer que 100 millions de personnes se retrouvent re-confinées en Chine

Sur le front des valeurs de l'indice CAC 40, l'espoir d'un redémarrage de l'activité permet à Unibail Rodamco Westfield de se hisser au sommet : +12,34% de hausse pour le titre de l'exploitant de centres commerciaux.

Les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique sont soutenus par les annonces très prochaines de plans de soutien par Bercy. Airbus affiche la deuxième plus forte hausse du CAC 40 : +12,23%. Safran est également bien orienté : +8,88%, Renault : +8,70, Peugeot +6,56%

Sur le SBF 120, les équipementiers automobiles en profitent : un peu plus de 11% de hausse pour Faurecia, +10,38% pour Valeo.

Dans l'aéronautique, toujours sur le SBF 120, le groupe ADP bondit d'un peu plus de 13% et affiche la plus forte hausse de l'indice sur fond d'espoir de reprise de l'activité économique.

Enfin, Total, poids lourd du CAC 40 progresse de 7,40% dans le sillage de la hausse du pétrole. Mais c'est surtout l'annonce de l'acquisition d'un portefeuille de 2,5 millions d'abonnés gaz et électricité en Espagne qui encourage les investisseurs. La major pétrolière devient avec cette opération, le quatrième fournisseur de gaz et d'électricité du marché résidentiel espagnol.