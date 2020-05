Debrief Bourse du 14 mai : la Bourse de Paris dans le flou (-1,65%)

S'ils ont longtemps sous-estimé l'impact de la crise, les investisseurs ont désormais pris conscience qu'une deuxième vague de contamination au Covid-19 aurait des effets encore plus dévastateurs. Ils doutent également sérieusement de la vigueur de la reprise après cette longue phase de confinement. Le CAC 40 continue de chuter : -1,65% vers les 4273 points.

Du côté des valeurs, Peugeot affiche la plus forte baisse de l'indice : -5,23%. Le constructeur automobile est pénalisé après avoir annoncé hier soir qu'il ne verserait pas de dividendes au titre de l'année 2019.

Peugeot est suivi par Bouygues : -4,62%. Sans surprise, les résultats du premier trimestre du groupe traduisent un très fort impact de la crise. 204 millions d'euros de pertes contre 59 millions d'euros sur la même période en 2019. En outre, Bouygues s'attend à un impact encore plus fort au second trimestre.

Sanofi est également dans le rouge : -1,46%. Si un vaccin est trouvé, ce sont les Etats-Unis qui seront servis en premier, a affirmé le laboratoire. Sanofi a ensuite rétropédalé mais de tels propos ont provoqué un tollé.

Après avoir lourdement chuté hier, Unibail Rodamco Westfield et Publicis s'offrent un rebond et affichent les plus fortes hausses de l'indice parisien. +2,21% pour l'exploitant de centres commerciaux. +1,90% pour le groupe de communication.

Sur le SBF 120, le parapétrolier TechnipFMC recule de 6,05% pénalisé par une dégradation de Jefferies à 'sous-performance'. Dans le secteur toujours, Vallourec a annoncé hier soir un fort recul de son chiffre d'affaires de presque 17% au premier trimestre. Conséquence notamment de la baisse drastique de la demande des pétroliers de schiste en Amérique du Nord. Le groupe précise en outre que sa recapitalisation programmée avant la crise restait pour le moment en suspens. Le titre recule de 2,50%.

Rien de très réjouissant du côté du secteur aérien qui ne devrait pas retrouver son niveau de trafic avant 2023, estime l'Association internationale du transport aérien. Le titre d'Air France-KLM chute de 2,31%.

Outre-Atlantique, cette fois-ci les marchés semblent tenir compte des chiffres du chômage dantesques semaine après semaine. Les Etats-Unis ont enregistré plus de 2,98 millions de nouvelles demandes d'allocation chômage la semaine passée. Les investisseurs se montrent également très inquiets du regain de tensions entre Pékin et Washington qui viennent de monter d'un cran. Donald Trump a menacé de rompre toute relation avec la Chine. Les trois indices phares évoluent en territoire négatif.