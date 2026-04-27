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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 07:12

date société événement
27/04/2026 Advini Résultats annuels (Après clôture)
Bigben Interactive Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Charwood Energy Résultats annuels (Après clôture)
Coca Cola Co Résultats du 1er trimestre
Deutsche Boerse AG Résultats du 1er trimestre
Egide Résultats annuels (Après clôture)
Exosens Chiffre d'affaires 1er trimestre
Hydrogen Refueling Solutions Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Lumibird Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Nacon Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Verimatrix Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Verizon Résultats du 1er trimestre
28/04/2026 Adp Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Advini Réunion d'analystes annuelle (14:30)
Air Liquide Chiffre d'affaires 1er trimestre
Airbus Résultats du 1er trimestre
Alpes (Compagnie) Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Altarea Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Alten Chiffre d'affaires 1er trimestre
Audacia Résultats annuels (Après clôture)
Aurea Résultats annuels (Après clôture)
Bic Chiffre d'affaires 1er trimestre
CBO Territoria Assemblée générale annuelle (14:30)
Crcam Alp.Prov.Cci Résultats du 1er trimestre
EssilorLuxottica Assemblée générale annuelle (10:30)
Haulotte Group Chiffre d'affaires 1er trimestre
Hydraulique PB Réunion d'analystes annuelle
Hydrogen Refueling Solutions Réunion d'analystes semestrielle (09:00)
Jacques Bogart Résultats annuels (Après clôture)
Lectra Résultats du 1er trimestre
Lumibird Assemblée générale annuelle (14:00)
Manitou Bf Chiffre d'affaires 1er trimestre
Mare Nostrum Résultats annuels
Mersen Chiffre d'affaires 1er trimestre
Metropole Tv Assemblée générale annuelle
Mexedia Assemblée générale annuelle
Nexans Chiffre d'affaires 1er trimestre
Ordissimo Résultats annuels
Passat Résultats annuels
Scor Assemblée générale annuelle
Sherwin-Williams Co. Résultats du 1er trimestre
Smcp Chiffre d'affaires 1er trimestre
Sword Group Assemblée générale annuelle
Teleperformance Chiffre d'affaires 1er trimestre
Theranexus Résultats annuels
Txcom Assemblée générale annuelle (10:00)
Vetoquinol Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Visa Inc Résultats du 1er trimestre
Volkswagen AG Résultats du 1er trimestre
Witbe Résultats annuels (Après clôture)
Worldline Chiffre d'affaires 1er trimestre
29/04/2026 74Software Chiffre d'affaires 1er trimestre
Adidas AG Résultats du 1er trimestre
Altamir Assemblée générale annuelle
Amazon.Com, Inc. Résultats du 1er trimestre
Amgen, Inc. Résultats du 1er trimestre
Amundi Résultats du 1er trimestre
Apple Inc. Résultats du 1er trimestre
Aubay Chiffre d'affaires 1er trimestre
Boa Concept Résultats annuels (Après clôture)
Casino Guichard Chiffre d'affaires 1er trimestre
CRCAM Brie Pic2CCI Résultats du 1er trimestre
Ediliziacrobatica Assemblée générale annuelle
Engie Assemblée générale annuelle
Equasens Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Gl Events Assemblée générale annuelle (10:00)
Groupe Crit Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Iberdrola SA Résultats du 1er trimestre
Imerys Résultats du 1er trimestre
Kaleon Assemblée générale annuelle
Kone OYJ Résultats du 1er trimestre
Lectra Assemblée générale annuelle
Mercedes-Benz Groug AG Résultats du 1er trimestre
Michelin Réunion d'analystes trimestrielle (18:30)
Microsoft Corp. Résultats du 1er trimestre
Mr Bricolage Assemblée générale annuelle (10:00)
Ose Immunotherapeutics Résultats annuels
Racing Force Assemblée générale annuelle
Rising Stone Résultats annuels (Après clôture)
Sanofi Assemblée générale annuelle
Showroomprive Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Sogeclair Chiffre d'affaires 1er trimestre
Solutions 30 Chiffre d'affaires 1er trimestre
Sopra Steria Group Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
TotalEnergies Résultats du 1er trimestre
Tour Eiffel Assemblée générale annuelle (09:30)
Transgene Résultats du 1er trimestre
Vaziva Résultats annuels
30/04/2026 Acheter-Louer Résultats annuels
Advini Assemblée générale extraordinaire (09:00)
Air France - KLM Résultats du 1er trimestre
Airwell Résultats annuels
Akwel Chiffre d'affaires 1er trimestre
Ama Corporation Chiffre d'affaires 1er trimestre
Aquila Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Artea Résultats annuels
Axa Assemblée générale annuelle
Ayvens Résultats du 1er trimestre
Barbara Bui Résultats annuels
BASF SE Résultats du 1er trimestre
Bio Inox Résultats annuels
Biosynex Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Bnp Paribas Résultats du 1er trimestre
CapGemini Chiffre d'affaires 1er trimestre
Caterpillar Inc. Résultats du 1er trimestre
Chargeurs Invest Assemblée générale annuelle
Coil Résultats annuels (Après clôture)
Crcam Nord Cci Résultats du 1er trimestre
Credit Agricole Résultats du 1er trimestre
Deutsche Post AG Résultats du 1er trimestre
DNXCorp Résultats annuels
Emova Group Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Groupe LDLC Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Groupimo Résultats annuels
Hf Company Résultats annuels
Immersion Résultats du 1er semestre
ING Groep Résultats du 1er trimestre
Integragen Résultats annuels
KKO International Résultats annuels
Lanson-BCC Assemblée générale annuelle
Lucibel Résultats annuels (Après clôture)
Marie Brizard Wine and Spirits Chiffre d'affaires 1er trimestre
Memscap Résultats du 1er trimestre
Merck Co Résultats du 1er trimestre
Munic Résultats annuels (Après clôture)
Plant Advanced Technologies Résultats annuels
Poulaillon Chiffre d'affaires 1er semestre
Prologue Résultats annuels
Rebirth Assemblée générale annuelle
Renault Assemblée générale annuelle (15:00)
Rising Stone Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Rougier Résultats annuels (Après clôture)
Samse Chiffre d'affaires 1er trimestre
Schneider Electric Chiffre d'affaires 1er trimestre
Seif SPA Assemblée générale annuelle
Societe Generale Réunion d'analystes trimestrielle
Spie Assemblée générale annuelle
Spineway Chiffre d'affaires 1er trimestre
Stellantis Chiffre d'affaires 1er trimestre
Technip Energies Résultats du 1er trimestre
TF1 Résultats du 1er trimestre
Tikehau Capital Assemblée générale annuelle
U10 Corp. Résultats annuels (Après clôture)
Virtualware Assemblée générale annuelle
Wavestone Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Winamp Résultats annuels
Winfarm Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
X-Fab Réunion d'analystes trimestrielle (18:30)
01/05/2026 Chevron Corp. Résultats du 1er trimestre
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

74SOFTWARE
35,200 EUR Euronext Paris +0,28%
ACHETER-LOUER.FR
0,0040 EUR Euronext Paris -4,76%
ADIDAS
146,050 EUR XETRA -2,18%
ADP
102,1000 EUR Euronext Paris +1,29%
ADVINI
17,500 EUR Euronext Paris +1,74%
AIR FRANCE-KLM
8,7680 EUR Euronext Paris +0,48%
AIR LIQUIDE
181,0000 EUR Euronext Paris +0,22%
AIRBUS
175,5800 EUR Euronext Paris +0,55%
AIRWELL
1,380 EUR Euronext Paris +9,96%
AKWEL
7,1600 EUR Euronext Paris -1,10%
ALTAMIR
24,5000 EUR Euronext Paris -0,41%
ALTAREA
109,8000 EUR Euronext Paris -0,18%
ALTEN
56,7000 EUR Euronext Paris -1,39%
AMA CORP
0,1305 EUR Euronext Paris +0,38%
AMAZON.COM
263,0400 USD NASDAQ +1,29%
AMGEN
338,0200 USD NASDAQ -0,46%
AMUNDI
81,5000 EUR Euronext Paris +0,43%
APPLE
270,1700 USD NASDAQ -0,20%
AQUILA
3,5000 EUR Euronext Paris -3,31%
ARTEA
7,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
AUBAY
50,5000 EUR Euronext Paris +4,66%
AUDACIA
3,880 EUR Euronext Paris +0,52%
AUREA
5,8400 EUR Euronext Paris -0,34%
AXA
40,3800 EUR Euronext Paris +0,37%
AYVENS (ex ALD)
11,2000 EUR Euronext Paris +2,56%
BARBARA BUI
4,0800 EUR Euronext Paris 0,00%
BASF
54,200 EUR XETRA +0,28%
BIC
58,5000 EUR Euronext Paris +1,04%
BIGBEN INTERACTIVE
0,3810 EUR Euronext Paris -0,91%
BIOSYNEX
0,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
BNP PARIBAS
86,1900 EUR Euronext Paris -4,77%
BOA CONCEPT
13,9000 EUR Euronext Paris -2,11%
CAPGEMINI
104,4500 EUR Euronext Paris +1,70%
CASINO GUICHARD
0,1921 EUR Euronext Paris +25,56%
CATERPILLAR
810,470 USD NYSE -0,94%
CBO TERRITORIA
3,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
CHARWOOD ENERGY
4,0200 EUR Euronext Paris +2,55%
CHEVRON
192,200 USD NYSE +2,04%
CIE DES ALPES
22,0000 EUR Euronext Paris -2,22%
COCA-COLA CO
78,900 USD NYSE +0,66%
COIL
1,200 EUR Euronext Paris 0,00%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
8,5500 EUR Euronext Paris -1,27%
CRCAM ALPES PROVENCE.CCI
154,000 EUR Euronext Paris +6,90%
CRCAM BRIE PIC2CCI
32,7000 EUR Euronext Paris -0,32%
CRCAM NORD FRANCE
26,305 EUR Euronext Paris -2,14%
CREDIT AGRICOLE SA
16,1150 EUR Euronext Paris -6,44%
CRIT
55,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
DEUTSCHE BOERSE
261,900 EUR XETRA -1,21%
DEUTSCHE POST
48,190 EUR XETRA +2,84%
DNXCORP
14,850 EUR Euronext Paris 0,00%
EDILIZIACROB
3,810 EUR MIL -1,30%
EGIDE
1,0580 EUR Euronext Paris -1,12%
EMOVA GRP
0,6400 EUR Euronext Paris -0,78%
ENGIE
27,3500 EUR Euronext Paris +2,24%
EQUASENS (PHARMAGEST IN.)
37,9000 EUR Euronext Paris -3,32%
ESSILORLUXOTTICA
178,7000 EUR Euronext Paris -1,05%
EXOSENS
63,3000 EUR Euronext Paris +0,80%
GL EVENTS
33,2500 EUR Euronext Paris +0,76%
GROUPE LDLC
10,9800 EUR Euronext Paris -1,08%
GROUPIMO
0,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
HAULOTTE GROUP
2,070 EUR Euronext Paris 0,00%
HF COMPANY
4,7200 EUR Euronext Paris -4,26%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,4260 EUR Euronext Paris -9,52%
HYDRAULIQUE HLD
760,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
IBERDROLA
EUR Sibe 0,00%
IBERDROLA
19,9050 EUR Sibe -0,05%
IMERYS
21,6400 EUR Euronext Paris +1,88%
IMMERSION
2,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
ING GROUP
23,9700 EUR Euronext Amsterdam +0,38%
INTEGRAGEN
0,1525 EUR Euronext Paris -10,03%
JACQUES BOGART
2,920 EUR Euronext Paris -1,02%
KALEON
3,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
KKO INTL
0,0812 EUR Euronext Paris 0,00%
LANSON-BCC
27,000 EUR Euronext Paris 0,00%
LECTRA
16,0400 EUR Euronext Paris -0,37%
LUCIBEL
5,3800 EUR Euronext Paris 0,00%
LUMIBIRD
21,2500 EUR Euronext Paris +1,67%
M6 METROPOLE TELE.
12,8800 EUR Euronext Paris +0,16%
MANITOU BF
20,3000 EUR Euronext Paris -2,87%
MARE NOSTRUM
0,6240 EUR Euronext Paris -15,68%
MARIE BRIZARD
2,780 EUR Euronext Paris 0,00%
MEMSCAP REGPT
5,1000 EUR Euronext Paris -3,59%
MERCEDES-BENZ GROUP
48,395 EUR XETRA -0,74%
MERCK
111,020 USD NYSE +0,88%
MERSEN
31,4000 EUR Euronext Paris +1,23%
MEXEDIA
7,2000 EUR Euronext Paris +0,84%
MICHELIN
30,6400 EUR Euronext Paris -1,64%
MICROSOFT
424,4600 USD NASDAQ -1,12%
MR BRICOLAGE
4,0300 EUR Euronext Paris -2,66%
MUNIC
0,5960 EUR Euronext Paris -1,32%
NACON
0,2220 EUR Euronext Paris -2,63%
NEXANS
159,0000 EUR Euronext Paris +3,85%
ORDISSIMO
0,5300 EUR Euronext Paris +4,33%
OSE IMMUNO
3,7160 EUR Euronext Paris -6,02%
PASSAT
5,3000 EUR Euronext Paris -0,93%
PLANT ADVANCED
6,9000 EUR Euronext Paris -0,72%
POULAILLON
9,000 EUR Euronext Paris 0,00%
PROLOGUE
0,2600 EUR Euronext Paris +3,17%
RACING FORCE
4,890 EUR MIL -0,81%
REBIRTH
2,3200 EUR Euronext Paris 0,00%
RENAULT
29,2100 EUR Euronext Paris -2,21%
RISING STONE
49,8500 EUR Euronext Paris +1,73%
ROUGIER S.A.
14,3000 EUR Euronext Paris -0,69%
SAMSE
118,0000 EUR Euronext Paris -3,28%
SANOFI
78,2200 EUR Euronext Paris -0,13%
SCHNEIDER ELECTRIC
267,5500 EUR Euronext Paris -1,47%
SCOR
31,5000 EUR Euronext Paris +0,83%
SHERWIN-WILLIAMS
317,860 USD NYSE -1,99%
SHOWROOMPRIVE
0,6420 EUR Euronext Paris 0,00%
SMCP
5,1075 EUR Euronext Paris +1,34%
SOC EDIT IL FAT
0,238 EUR MIL 0,00%
SOCIETE GENERALE
67,0400 EUR Euronext Paris -5,56%
SOGECLAIR
33,400 EUR Euronext Paris -0,60%
SOLUTIONS 30
0,5870 EUR Euronext Paris -5,32%
SOPRA STERIA
134,8000 EUR Euronext Paris +0,60%
SPIE
49,0000 EUR Euronext Paris +0,33%
SPINEWAY
0,1598 EUR Euronext Paris -3,15%
STELLANTIS
6,111 EUR MIL -7,84%
SWORD GROUP
30,9000 EUR Euronext Paris +0,98%
TECHNIP ENERGIES
36,1000 EUR Euronext Paris -10,47%
TELEPERFORMANCE
56,1200 EUR Euronext Paris +1,78%
TF1
6,7050 EUR Euronext Paris 0,00%
THX PHARMA (EX THERANEXUS)
3,3600 EUR Euronext Paris -2,33%
TIKEHAU CAPITAL
17,460 EUR Euronext Paris +0,34%
TOTALENERGIES
77,4600 EUR Euronext Paris -0,98%
TOUR EIFFEL
8,1000 EUR Euronext Paris +0,25%
TRANSGENE
0,7480 EUR Euronext Paris +0,40%