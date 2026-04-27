Calendrier des sociétés sur 15 jours

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27/04/2026
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Advini
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Résultats annuels (Après clôture)
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Bigben Interactive
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Chiffre d'affaires 4ème trimestre
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Charwood Energy
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Résultats annuels (Après clôture)
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Coca Cola Co
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Résultats du 1er trimestre
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Deutsche Boerse AG
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Résultats du 1er trimestre
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Egide
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Résultats annuels (Après clôture)
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Exosens
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Hydrogen Refueling Solutions
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Résultats du 1er semestre (Après clôture)
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Lumibird
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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Nacon
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Chiffre d'affaires 4ème trimestre
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Verimatrix
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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Verizon
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Résultats du 1er trimestre
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28/04/2026
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Adp
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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Advini
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Réunion d'analystes annuelle (14:30)
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Air Liquide
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Airbus
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Résultats du 1er trimestre
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Alpes (Compagnie)
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Chiffre d'affaires 2ème trimestre
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Altarea
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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Alten
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Audacia
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Résultats annuels (Après clôture)
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Aurea
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Résultats annuels (Après clôture)
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Bic
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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CBO Territoria
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Assemblée générale annuelle (14:30)
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Crcam Alp.Prov.Cci
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Résultats du 1er trimestre
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EssilorLuxottica
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Assemblée générale annuelle (10:30)
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Haulotte Group
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Hydraulique PB
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Réunion d'analystes annuelle
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Hydrogen Refueling Solutions
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Réunion d'analystes semestrielle (09:00)
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Jacques Bogart
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Résultats annuels (Après clôture)
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Lectra
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Résultats du 1er trimestre
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Lumibird
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Assemblée générale annuelle (14:00)
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Manitou Bf
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Mare Nostrum
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Résultats annuels
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Mersen
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Metropole Tv
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Assemblée générale annuelle
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Mexedia
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Assemblée générale annuelle
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Nexans
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Ordissimo
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Résultats annuels
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Passat
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Résultats annuels
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Scor
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Assemblée générale annuelle
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Sherwin-Williams Co.
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Résultats du 1er trimestre
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Smcp
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Sword Group
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Assemblée générale annuelle
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Teleperformance
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Theranexus
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Résultats annuels
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Txcom
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Assemblée générale annuelle (10:00)
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Vetoquinol
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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Visa Inc
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Résultats du 1er trimestre
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Volkswagen AG
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Résultats du 1er trimestre
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Witbe
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Résultats annuels (Après clôture)
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Worldline
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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29/04/2026
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74Software
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Adidas AG
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Résultats du 1er trimestre
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Altamir
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Assemblée générale annuelle
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Amazon.Com, Inc.
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Résultats du 1er trimestre
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Amgen, Inc.
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Résultats du 1er trimestre
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Amundi
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Résultats du 1er trimestre
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Apple Inc.
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Résultats du 1er trimestre
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Aubay
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Boa Concept
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Résultats annuels (Après clôture)
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Casino Guichard
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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CRCAM Brie Pic2CCI
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Résultats du 1er trimestre
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Ediliziacrobatica
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Assemblée générale annuelle
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Engie
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Assemblée générale annuelle
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Equasens
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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Gl Events
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Assemblée générale annuelle (10:00)
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Groupe Crit
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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Iberdrola SA
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Résultats du 1er trimestre
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Imerys
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Résultats du 1er trimestre
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Kaleon
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Assemblée générale annuelle
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Kone OYJ
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Résultats du 1er trimestre
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Lectra
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Assemblée générale annuelle
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Mercedes-Benz Groug AG
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Résultats du 1er trimestre
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Michelin
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Réunion d'analystes trimestrielle (18:30)
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Microsoft Corp.
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Résultats du 1er trimestre
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Mr Bricolage
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Assemblée générale annuelle (10:00)
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Ose Immunotherapeutics
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Résultats annuels
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Racing Force
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Assemblée générale annuelle
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Rising Stone
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Résultats annuels (Après clôture)
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Sanofi
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Assemblée générale annuelle
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Showroomprive
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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Sogeclair
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Solutions 30
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Sopra Steria Group
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
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TotalEnergies
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Résultats du 1er trimestre
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Tour Eiffel
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Assemblée générale annuelle (09:30)
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Transgene
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Résultats du 1er trimestre
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Vaziva
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Résultats annuels
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30/04/2026
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Acheter-Louer
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Résultats annuels
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Advini
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Assemblée générale extraordinaire (09:00)
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Air France - KLM
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Résultats du 1er trimestre
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Airwell
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Résultats annuels
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Akwel
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Ama Corporation
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Aquila
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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Artea
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Résultats annuels
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Axa
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Assemblée générale annuelle
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Ayvens
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Résultats du 1er trimestre
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Barbara Bui
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Résultats annuels
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BASF SE
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Résultats du 1er trimestre
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Bio Inox
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Résultats annuels
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Biosynex
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Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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Bnp Paribas
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Résultats du 1er trimestre
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CapGemini
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Caterpillar Inc.
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Résultats du 1er trimestre
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Chargeurs Invest
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Assemblée générale annuelle
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Coil
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Résultats annuels (Après clôture)
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Crcam Nord Cci
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Résultats du 1er trimestre
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Credit Agricole
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Résultats du 1er trimestre
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Deutsche Post AG
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Résultats du 1er trimestre
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DNXCorp
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Résultats annuels
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Emova Group
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Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
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Groupe LDLC
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Chiffre d'affaires 4ème trimestre
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Groupimo
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Résultats annuels
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Hf Company
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Résultats annuels
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Immersion
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Résultats du 1er semestre
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ING Groep
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Résultats du 1er trimestre
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Integragen
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Résultats annuels
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KKO International
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Résultats annuels
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Lanson-BCC
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Assemblée générale annuelle
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Lucibel
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Résultats annuels (Après clôture)
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Marie Brizard Wine and Spirits
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Memscap
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Résultats du 1er trimestre
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Merck Co
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Résultats du 1er trimestre
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Munic
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Résultats annuels (Après clôture)
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Plant Advanced Technologies
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Résultats annuels
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Poulaillon
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Chiffre d'affaires 1er semestre
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Prologue
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Résultats annuels
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Rebirth
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Assemblée générale annuelle
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Renault
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Assemblée générale annuelle (15:00)
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Rising Stone
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Réunion d'analystes annuelle (10:00)
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Rougier
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Résultats annuels (Après clôture)
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Samse
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Schneider Electric
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Seif SPA
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Assemblée générale annuelle
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Societe Generale
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Réunion d'analystes trimestrielle
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Spie
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Assemblée générale annuelle
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Spineway
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Stellantis
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Chiffre d'affaires 1er trimestre
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Technip Energies
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Résultats du 1er trimestre
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TF1
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Résultats du 1er trimestre
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Tikehau Capital
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Assemblée générale annuelle
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U10 Corp.
|
Résultats annuels (Après clôture)
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Virtualware
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Assemblée générale annuelle
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Wavestone
|
Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|
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Winamp
|
Résultats annuels
|
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Winfarm
|
Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|
|
X-Fab
|
Réunion d'analystes trimestrielle (18:30)
|
01/05/2026
|
Chevron Corp.
|
Résultats du 1er trimestre