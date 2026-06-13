Zuckerberg reconnaît que Meta a commis des “erreurs” dans la réorganisation de ses effectifs dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions au paragraphe 2 et des détails à partir du paragraphe 5) par Katie Paul

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta

META.O , a déclaré à ses employés que le géant des réseaux sociaux avait commis des erreurs dans la transformation de son personnel par l'IA, selon une note interne consultée par Reuters.

Zuckerberg investit des centaines de milliards de dollars dans l'IA alors qu'il cherche à remodeler le fonctionnement interne de son entreprise autour de cette technologie, reflétant une tendance plus large parmi les grandes entreprises américaines cette année, en particulier dans le secteur technologique.

Dans cette note, M. Zuckerberg décrit les progrès rapides de l'IA et les défis posés par l'essor de cette technologie.

“Compte tenu de la complexité de ces changements, nous avons commis des erreurs et nous en commettrons très certainement d’autres”, a déclaré Zuckerberg, ajoutant qu’il s’efforce également “d’assurer autant de stabilité que possible” en ce qui concerne les changements organisationnels à venir.

“Je ne veux pas faire de promesses excessives, car le monde évolue d’une manière qui échappe à notre contrôle”, a-t-il déclaré, réaffirmant que Meta ne prévoyait pas d’autres licenciements à l’échelle de l’entreprise cette année.

Il a indiqué que Meta s’efforcerait de trouver de nouvelles fonctions pour les employés réaffectés à la formation de modèles d’IA, après que le propriétaire de Facebook a procédé à une restructuration massive en mai, licenciant 10 % de ses effectifs à l’échelle mondiale et transférant 7 000 employés vers de nouvelles initiatives liées aux flux de travail en IA.

“En créant de nouveaux postes importants pour les employés, cela nous a également permis de réduire la taille des équipes, sachant que si nous commettons des erreurs à certains endroits, nous pourrons alors réaffecter certaines personnes”, a déclaré Zuckerberg.

Meta a refusé de commenter la note de service lorsque Reuters l'a contactée.

La société prévoit d'augmenter ses investissements dans des initiatives de consolidation d'équipe, a déclaré M. Zuckerberg, notamment en augmentant les budgets alloués aux séminaires et aux événements d'entreprise, et organise un hackathon à grande échelle en juillet afin de favoriser la collaboration entre les équipes et le développement de ses derniers modèles.

M. Zuckerberg a déclaré que Meta avait pris note des préoccupations concernant l'élargissement des responsabilités de supervision des managers et prévoyait de réduire cette pratique.

La nouvelle unité Applied AI Engineering de Meta aurait une structure horizontale avec un ratio pouvant atteindre 50 contributeurs individuels pour un manager.

En avril, Meta a relevé ses prévisions annuelles de dépenses d'investissement pour les porter entre 125 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 145 milliards (YY,YY milliards d'euros) de dollars.