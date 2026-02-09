Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|09/02/2026
|Beneteau
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Delfingen
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Ediliziacrobatica
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Toosla
|Assemblée générale extraordinaire (09:30)
|10/02/2026
|Cisco Systems, Inc.
|Gecina Nom.
|Résultats annuels (Après clôture)
|Haulotte Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Hexaom
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Kering
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Lacroix
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|11/02/2026
|Claranova
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Dassault Systemes
|Résultats annuels
|Deutsche Boerse AG
|Résultats annuels
|EssilorLuxottica
|Résultats annuels
|Groupe Okwind
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Lectra
|Résultats annuels
|Mcdonald's Corporation
|Résultats annuels
|Michelin
|Réunion d'analystes annuelle (18:30)
|Neurones
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Patrimoine et Commerce
|Assemblée générale mixte (14:00)
|Prodways Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Rexel
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|TotalEnergies
|Résultats annuels
|Vente Unique.com
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
|12/02/2026
|AB Inbev
|Résultats annuels
|ADYEN
|Résultats annuels
|Aurea
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Bastide Le Confort
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Grolleau
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Hermes
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Icape Holding
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Innelec Multimedia
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Ipsen
|Résultats annuels
|Lectra
|Réunion d'analystes annuelle
|Legrand SA
|Résultats annuels
|Linedata Services
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|L'oreal
|Résultats annuels (Après clôture)
|Mercedes-Benz Groug AG
|Résultats annuels
|OVHCLOUD
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|Pierre Vacances
|Assemblée générale ordinaire
|Robertet
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Robertet Ci
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Selectirente
|Résultats annuels (Après clôture)
|Siemens AG
|Résultats annuels
|TF1
|Résultats annuels
|Unibail Rodamco Westfield
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Xilam Animation
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|13/02/2026
|Advini
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Cabasse
|Assemblée générale extraordinaire (10:30)
|CapGemini
|Réunion d'analystes annuelle (Avant ouverture)
|Delta Plus Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Eutelsat
|Résultats du 1er semestre
|L'oreal
|Réunion d'analystes annuelle
|Safran
|Résultats annuels
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:42
Valeurs associées
|63,8000 EUR
|Euronext Bruxelles
|-0,72%
|14,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,69%
|1 156,8000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,94%
|5,9800 EUR
|Euronext Paris
|+3,10%
|22,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,45%
|7,9500 EUR
|Euronext Paris
|+0,06%
|0,0020 EUR
|Euronext Paris
|-9,09%
|116,5500 EUR
|Euronext Paris
|+1,00%
|84,8200 USD
|NASDAQ
|+2,99%
|1,1380 EUR
|Euronext Paris
|-0,18%
|22,4200 EUR
|Euronext Paris
|+0,76%
|35,6000 EUR
|Euronext Paris
|+2,89%
|52,8000 EUR
|Euronext Paris
|+1,54%
|213,700 EUR
|XETRA
|-0,37%
|4,700 EUR
|MIL
|-2,49%
|256,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,39%
|2,1500 EUR
|Euronext Paris
|+2,14%
|78,9000 EUR
|Euronext Paris
|+0,13%
|2,6400 EUR
|Euronext Paris
|+3,12%
|0,4230 EUR
|Euronext Paris
|+8,32%
|2,2500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2 061,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,29%
|35,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,86%
|6,2200 EUR
|Euronext Paris
|+1,30%
|3,1100 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|137,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
|261,4000 EUR
|Euronext Paris
|+1,30%
|392,7500 EUR
|Euronext Paris
|-0,33%
|13,4500 EUR
|Euronext Paris
|+0,75%
|22,3500 EUR
|Euronext Paris
|-0,45%
|141,0500 EUR
|Euronext Paris
|+0,14%
|41,9000 EUR
|Euronext Paris
|+0,24%
|327,040 USD
|NYSE
|+1,12%
|58,760 EUR
|XETRA
|-0,03%
|32,9400 EUR
|Euronext Paris
|-0,12%
|40,3500 EUR
|Euronext Paris
|+1,38%
|9,4400 EUR
|Euronext Paris
|+3,74%
|24,300 EUR
|Euronext Paris
|+0,41%
|1,8220 EUR
|Euronext Paris
|+0,55%
|0,5240 EUR
|Euronext Paris
|-4,03%
|37,3000 EUR
|Euronext Paris
|-0,75%
|832,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,60%
|789,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|308,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,10%
|83,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|252,000 EUR
|XETRA
|+0,60%
|8,1350 EUR
|Euronext Paris
|+0,49%
|0,0768 EUR
|Euronext Paris
|-5,19%
|62,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,29%
|96,5400 EUR
|Euronext Paris
|+0,50%
|15,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,26%
|4,0600 EUR
|Euronext Paris
|-2,40%
