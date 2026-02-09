 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:42

date société événement
09/02/2026 Beneteau Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Delfingen Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Ediliziacrobatica Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Toosla Assemblée générale extraordinaire (09:30)
10/02/2026 Cisco Systems, Inc.
Gecina Nom. Résultats annuels (Après clôture)
Haulotte Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Hexaom Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Kering Résultats annuels (Avant ouverture)
Lacroix Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
11/02/2026 Claranova Chiffre d'affaires 1er semestre
Dassault Systemes Résultats annuels
Deutsche Boerse AG Résultats annuels
EssilorLuxottica Résultats annuels
Groupe Okwind Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Lectra Résultats annuels
Mcdonald's Corporation Résultats annuels
Michelin Réunion d'analystes annuelle (18:30)
Neurones Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Patrimoine et Commerce Assemblée générale mixte (14:00)
Prodways Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Rexel Chiffre d'affaires 4ème trimestre
TotalEnergies Résultats annuels
Vente Unique.com Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
12/02/2026 AB Inbev Résultats annuels
ADYEN Résultats annuels
Aurea Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Bastide Le Confort Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Grolleau Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Hermes Résultats annuels (Avant ouverture)
Icape Holding Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Innelec Multimedia Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Ipsen Résultats annuels
Lectra Réunion d'analystes annuelle
Legrand SA Résultats annuels
Linedata Services Réunion d'analystes annuelle (10:00)
L'oreal Résultats annuels (Après clôture)
Mercedes-Benz Groug AG Résultats annuels
OVHCLOUD Assemblée générale annuelle (14:00)
Pierre Vacances Assemblée générale ordinaire
Robertet Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Robertet Ci Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Selectirente Résultats annuels (Après clôture)
Siemens AG Résultats annuels
TF1 Résultats annuels
Unibail Rodamco Westfield Résultats annuels (Avant ouverture)
Xilam Animation Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
13/02/2026 Advini Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Cabasse Assemblée générale extraordinaire (10:30)
CapGemini Réunion d'analystes annuelle (Avant ouverture)
Delta Plus Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Eutelsat Résultats du 1er semestre
L'oreal Réunion d'analystes annuelle
Safran Résultats annuels
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AB INBEV
63,8000 EUR Euronext Bruxelles -0,72%
ADVINI
14,6000 EUR Euronext Paris +0,69%
ADYEN
1 156,8000 EUR Euronext Amsterdam +1,94%
AUREA
5,9800 EUR Euronext Paris +3,10%
BASTIDE LE CONFORT MED.
22,1000 EUR Euronext Paris +0,45%
BENETEAU
7,9500 EUR Euronext Paris +0,06%
CABASSE
0,0020 EUR Euronext Paris -9,09%
CAPGEMINI
116,5500 EUR Euronext Paris +1,00%
CISCO SYSTEMS
84,8200 USD NASDAQ +2,99%
CLARANOVA
1,1380 EUR Euronext Paris -0,18%
DASSAULT SYSTEMES
22,4200 EUR Euronext Paris +0,76%
DELFINGEN
35,6000 EUR Euronext Paris +2,89%
DELTA PLUS GRP
52,8000 EUR Euronext Paris +1,54%
DEUTSCHE BOERSE
213,700 EUR XETRA -0,37%
EDILIZIACROB
4,700 EUR MIL -2,49%
ESSILORLUXOTTICA
256,1000 EUR Euronext Paris +0,39%
EUTELSAT
2,1500 EUR Euronext Paris +2,14%
GECINA
78,9000 EUR Euronext Paris +0,13%
GROLLEAU
2,6400 EUR Euronext Paris +3,12%
GROUPE OKWIND
0,4230 EUR Euronext Paris +8,32%
HAULOTTE GROUP
2,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
HERMES INTL
2 061,0000 EUR Euronext Paris +0,29%
HEXAOM
35,0000 EUR Euronext Paris +0,86%
ICAPE HOLDING
6,2200 EUR Euronext Paris +1,30%
INNELEC MULTIMEDIA
3,1100 EUR Euronext Paris 0,00%
IPSEN
137,4000 EUR Euronext Paris +0,96%
KERING
261,4000 EUR Euronext Paris +1,30%
L'OREAL
392,7500 EUR Euronext Paris -0,33%
LACROIX
13,4500 EUR Euronext Paris +0,75%
LECTRA
22,3500 EUR Euronext Paris -0,45%
LEGRAND
141,0500 EUR Euronext Paris +0,14%
LINEDATA SERVICES
41,9000 EUR Euronext Paris +0,24%
MCDONALD'S
327,040 USD NYSE +1,12%
MERCEDES-BENZ GROUP
58,760 EUR XETRA -0,03%
MICHELIN
32,9400 EUR Euronext Paris -0,12%
NEURONES
40,3500 EUR Euronext Paris +1,38%
OVHCLOUD
9,4400 EUR Euronext Paris +3,74%
PATRIMOINE COM.
24,300 EUR Euronext Paris +0,41%
PIERRE ET VACANCES
1,8220 EUR Euronext Paris +0,55%
PRODWAYS
0,5240 EUR Euronext Paris -4,03%
REXEL
37,3000 EUR Euronext Paris -0,75%
ROBERTET
832,0000 EUR Euronext Paris -0,60%
ROBERTET CI E87
789,000 EUR Euronext Paris 0,00%
SAFRAN
308,3000 EUR Euronext Paris +0,10%
SELECTIRENTE
83,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
SIEMENS
252,000 EUR XETRA +0,60%
TF1
8,1350 EUR Euronext Paris +0,49%
TOOSLA
0,0768 EUR Euronext Paris -5,19%
TOTALENERGIES
62,4000 EUR Euronext Paris -0,29%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
96,5400 EUR Euronext Paris +0,50%
VENTE UNIQUE.COM
15,7000 EUR Euronext Paris -1,26%
XILAM ANIMATION
4,0600 EUR Euronext Paris -2,40%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente avant des indicateurs américains attendus dans la semaine
    information fournie par AFP 09.02.2026 10:26 

    La Bourse de Paris évoluait sans grand changement lundi, à l'entame d'une séance sans rendez-vous économique majeur attendu et dans un marché prudent avant la publication plus tard dans la semaine des chiffres de l'emploi et de l'inflation aux Etats-Unis. Le CAC ... Lire la suite

  • ( AFP / ASTRID VELLGUTH )
    TotalEnergies fournira de l'électricité solaire à Google au Texas
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.02.2026 10:23 

    TotalEnergies et Google ont signé un contrat sur la vente d'électricité solaire pour alimenter des centres de données au Texas aux Etats-Unis pour un volume total de 28 TWh sur 15 ans, a annoncé lundi le géant pétro-gazier français. L'énergie proviendra de deux ... Lire la suite

  • PEUGEOT INVEST : Sous les résistances, une consolidation est probable
    PEUGEOT INVEST : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 09.02.2026 10:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ID LOGISTICS GROUP : La tendance baissière peut reprendre
    ID LOGISTICS GROUP : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.02.2026 10:12 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank