Bureau Veritas voit son bénéfice net progresser de 3,3% en 2025, à 588 millions d'euros

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Bureau Veritas , spécialiste du contrôle et de la certification, a dégagé en 2025 un bénéfice net de 588 millions d'euros, en hausse de 3,3%, ainsi qu'un chiffre d'affaires en croissance, et voit des "perspectives de croissance positives" pour 2026.

Au cours de l'année écoulée, le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 3,6%, à 6.466,4 millions d'euros, "bénéficiant de tendances de marché robustes dans l'ensemble des activités et des zones géographiques", détaille le groupe dans un communiqué.

"2025 a été une année de progrès solides pour Bureau Veritas, avec une croissance organique leader dans le secteur, une forte expansion des marges et une exécution disciplinée de notre stratégie LEAP 28", a commenté Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas, citée dans le communiqué.

Le plan LEAP 28, annoncé en mars 2024, porte sur la période 2024-2028.

Dans le cadre de ce plan, le groupe français, numéro un mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, a poursuivi le "recentrage du portefeuille" avec neuf acquisitions, toutes à l'étranger, et deux cessions dans des "activités non stratégiques". "Ces acquisitions ont ajouté 96 millions d'euros de chiffre d'affaires total annualisé et sont alignées avec les priorités du portefeuille", précise l'entreprise.

Elle entend notamment renforcer ses positions dans le segment bâtiment et infrastructures et "créer de nouveaux bastions" dans les énergies renouvelables, la cybersécurité et les services liés à la durabilité et la transition.

Bureau Veritas table pour 2026 sur une croissance organique "modérée à élevée à un chiffre" de son chiffre d'affaires, une marge opérationnelle ajustée "en amélioration" à taux de change constant, et des flux de trésorerie "à un niveau élevé".

"Nous poursuivons l'amélioration des rendements pour nos actionnaires avec un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros, sans compromettre notre programme d'acquisitions", a indiqué Hinda Gharbi.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 82.000 employés dans 140 pays.