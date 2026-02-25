 Aller au contenu principal
La Bourse de Paris bat un nouveau record, entre apaisement sur la tech et résultats d'entreprises
information fournie par AFP 25/02/2026 à 10:17

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a battu un nouveau record en séance mercredi, profitant d'un apaisement des craintes sur l'intelligence artificielle avant les résultats du mastodonte Nvidia , et digérant une flopée de résultats d'entreprises.

Le CAC 40 prenait 0,32% vers 10H00 (heure de Paris), soit une hausse de 27,04 points, à 8.546,72 points. Il a dépassé en début de séance un nouveau record absolu, à 8.556,89 points.

"On voit des signes d'apaisement sur les craintes concernant l'IA", indique Matt Britzman, analyste pour Hargreaves Lansdown.

Depuis plusieurs semaines, les marchés s'interrogent sur la rentabilité des dépenses colossales des géants de la tech dans le développement de l'IA, qu'ils financent de plus en plus en s'endettant alors qu'ils utilisaient auparavant leur trésorerie.

Les investisseurs s'inquiètent aussi des conséquences du développement de cette nouvelle technologie pour le modèle économique de nombreux secteurs, comme celui des logiciels qui a connu de lourdes déconvenues en Bourse depuis le début de l'année.

Mais le marché a repris son souffle à Wall Street mardi, après que l'entreprise californienne Anthropic s'est montrée ouverte à travailler avec les entreprises du secteur des logiciels. C'est son assistant d'IA, Claude, qui suscitait le plus d'inquiétude.

Les investisseurs se tournent désormais vers les résultats annuels et du quatrième trimestre de Nvidia, un "point culminant" de la journée, relève Andreas Lipkwow, analyste pour CMC Markets.

La publication du mastodonte de la tech, véritable baromètre de l'intelligence artificielle, aura lieu après la fermeture des marchés américains à Wall Street, soit après 22H00 (heure française).

Avant de prendre connaissance de cette publication, les marchés doivent digérer une série de résultats d'entreprises.

Seb supprime des postes

Le titre du groupe d'électroménager Seb bondissait de 11,07% à 56,70 euros, après avoir présenté des résultats annuels supérieurs aux attentes et un plan d'économies impliquant "jusqu'à 2.100" suppressions de postes.

Il a "publié des résultats globalement supérieurs aux attentes", notamment en termes de "profitabilité", relèvent les analystes d'Oddo Bhf.

Année difficile pour Bic

Bic (-6,47% à 53,50 euros) a vu son bénéfice chuter de quelque 60% en 2025, une "année difficile" en particulier sur les marchés américains, a annoncé mardi le fabricant français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables.

