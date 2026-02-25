En pleine forme, Santander vise un bénéfice net de plus de 20 milliards d'euros en 2028

( AFP / PAUL ELLIS )

Le géant bancaire espagnol Banco Santander, qui a conclu début février un accord pour acquérir Webster Bank aux Etats-Unis, vise un bénéfice net de plus de 20 milliards d'euros en 2028, contre 14,1 milliards en 2025, selon son nouveau plan stratégique triennal présenté mercredi.

Cette acquisition, dont la finalisation est attendue dans le courant de l'année, doit permettre à la banque dirigée par Ana Botín de renforcer sa présence sur le marché américain, jugé prioritaire.

L'établissement bancaire espagnol, qui fait partie des poids lourds européens aux côtés de BNP Paribas, a par ailleurs annoncé vouloir atteindre "plus de 210 millions de clients" dans le monde en 2028, "contre 180 millions fin 2025".

Santander, qui emploie près de 200.000 salariés et possède 3,5 millions d'actionnaires dans le monde, est également largement implantée en Amérique latine, en plus de l'Europe.

Fort d'une assise financière très solide, Santander a également précisé mercredi vouloir "plus que doubler" le dividende en numéraire par action en 2028, par rapport à celui de 2025.

"Une fois TSB (achetée à l'été 2025, ndlr) intégrée au Royaume-Uni et Webster aux États-Unis, nous atteindrons des niveaux de rentabilité parmi les meilleurs du secteur, de 16% au Royaume-Uni et de 18% aux États-Unis, sur deux des principaux marchés de Santander", a affirmé la présidente Ana Botín, citée dans un communiqué.