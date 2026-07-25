7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs

information fournie par Le Particulier • 25/07/2026 à 08:00

Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )

Sommaire:

Quel cryptoactif choisir?

Quelle part de votre portefeuille allouer aux cryptoactifs?

Quelle plateforme d’échange choisir pour effectuer vos transactions?

Faut-il privilégier l’investissement direct ou indirect?

Comment stocker vos cryptoactifs de manière sécurisée?

Faut-il investir seul ou vous faire accompagner?

Faut-il déclarer ses cryptoactifs?

Quel cryptoactif choisir?

Investir dans les cryptoactifs , communément appelés «cryptomonnaies», peut sembler complexe compte tenu de l’étendue de l’offre. En 2023, la Banque de France recensait plus de 25.000 cryptoactifs en circulation. Il est conseillé aux débutants de se concentrer sur les plus grosses capitalisations comme Bitcoin, Ethereum, Tether ou Solana. Ces cryptoactifs sont reconnus et disposent d’écosystèmes solides. Ils sont moins exposés à une volatilité extrême, même si le risque demeure élevé. Le volume d’échanges, qui garantit la liquidité de l’actif, et la technologie sous-jacente constituent également des critères pertinents pour faire votre choix. Les épargnants recherchant davantage de performance peuvent se diriger vers des actifs plus exotiques. Ces produits sont plus risqués, mais potentiellement plus rémunérateurs.

Quelle part de votre portefeuille allouer aux cryptoactifs?

Cela dépend de votre patrimoine et de votre horizon d’investissement, les cryptoactifs étant déconseillés pour un placement à court terme. L’une des règles fondamentales en matière d’investissement est de diversifier votre portefeuille, et de n’investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C’est d’autant plus vrai pour les cryptos, qui représentent une classe d’actifs particulièrement volatile. En règle générale, il est conseillé de ne pas y allouer plus de 10 % de votre portefeuille d’investissement total. De cette manière, vous bénéficiez de la croissance potentielle tout en limitant le risque pour votre santé financière globale.

Quelle plateforme d’échange choisir pour effectuer vos transactions?

Pour acheter et vendre des cryptoactifs en toute sécurité et éviter l es arnaques , il est impératif de choisir une plateforme de trading autorisée et agréée par l’AMF (Autorité des marchés financiers) ou un autre régulateur européen. Le règlement européen sur les cryptoactifs (MiCa, pour Market in crypto-assets) oblige les plateformes à disposer du statut de prestataire de service sur cryptoactifs (PSCA). Ce statut remplace progressivement le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). Pour vous aider à faire votre choix, l’AMF met à disposition des épargnants une liste blanche répertoriant l’ensemble des plateformes ayant obtenu les agréments de prestataires en cryptos. Nous vous conseillons également de comparer les frais des différentes plateformes.

Contrairement aux investissements réalisés par l’intermédiaire de banques ou de compagnies d’assurance, les cryptoactifs ne sont pas couverts par le Fonds de garantie des dépôts et résolution (FGDR). Votre capital n’est pas protégé en cas de faillite d’une plateforme de trading.

Faut-il privilégier l’investissement direct ou indirect?

Il existe deux manières d’investir dans les cryptoactifs:

- Acheter des cryptoactifs via une plateforme de trading. Vous acquérez une part directe de l’actif.

- S’exposer indirectement aux cryptos via la Bourse. Les ETP (Exchange Traded Products) sont des fonds cotés répliquant la performance d’un ou plusieurs actifs. Le gérant d’actifs Amundi a récemment lancé le premier ETP bitcoin coté sur Euronext Paris. Contrairement à l’achat direct de cryptoactifs, ce produit s’acquiert via un compte-titres, comme une action classique. Chaque part de l’ETP correspond à une quantité équivalente de bitcoins effectivement détenus par le gestionnaire du fonds. L’intérêt des ETP réside dans leur simplicité d’accès et leur liquidité. Ils permettent de diversifier son portefeuille en s’exposant aux cryptoactifs sans les contraintes liées à la détention directe. Toutefois, les frais de ces produits financiers dérivés peuvent être plus élevés, et le risque lié à la volatilité des cryptoactifs demeure.

Comment stocker vos cryptoactifs de manière sécurisée?

Lorsque vous investissez dans des actifs numériques, vous recevez une clé privée unique. Ce code sécurisé est conservé dans un «crypto wallet» ou portefeuille de stockage. Vous disposez de plusieurs options:

- Online wallet ou portefeuille en ligne, dit «hot wallet». Vous pouvez stocker vos actifs sur la plateforme d’échange. Cela implique que l’intermédiaire ait pris les mesures de sécurité adéquates. Il est également possible d’opter pour un portefeuille de stockage séparé.

- Hardware wallet, ou périphérique de stockage «à froid» («cold wallet»), c’est-à-dire hors réseau. Ce support physique peut prendre la forme d’une clé usb, d’une carte bancaire ou d’un petit boîtier. Il offre une sécurité renforcée, puisqu’il est impossible d’y accéder à distance et de le pirater. Vous devez toutefois veiller à le conserver en lieu sûr pour éviter son vol ou sa perte.

Faut-il investir seul ou vous faire accompagner?

Le secteur des cryptoactifs est très spécifique et évolue rapidement. Dans ce contexte, il peut être judicieux de solliciter l’aide d’un conseiller en gestion de patrimoine. Ce dernier peut vous accompagner sur l’intégration des actifs décentralisés dans votre portefeuille, et vous proposer une gestion sous mandat confiée à des intermédiaires agréés. Ces experts prendront les décisions d’investissement en votre nom. Déléguer la gestion de vos cryptoactifs peut vous permettre d’optimiser vos gains et votre temps.

Faut-il déclarer ses cryptoactifs?

L’ouverture d’un compte auprès d’une plateforme agréée en France, sans avoir effectué de transaction, ne nécessite pas de déclaration auprès de l’administration fiscale. En revanche, vous êtes tenu de déclarer le compte si la plateforme est basée à l’étranger. Le défaut de déclaration est sanctionné d’une amende de 750 euros par compte. Depuis l’entrée en vigueur de la directive européenne relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (dite «DAC8») le 1er janvier 2026, les plateformes de cryptoactifs servant des clients européens doivent transmettre automatiquement aux autorités fiscales des informations sur leurs utilisateurs et leurs transactions.